Werbung

Den eher unrühmlichen Start des Apex Stealth Metall (Test) würde Alphacool sicherlich gerne vergessen machen. Auf der CES sollte dies jedoch nicht Thema sein. Stattdessen wird die Apex-Produktlinie um weitere Modelle erweitert, nicht aber bei den Lüftern, sondern mittels neuer Wasserkühler.

Der Apex-1-CPU-Wasserkühler soll neue Maßstäbe im Bereich der CPU-Kühlung setzen. Technische Details gibt es recht wenige, Alphacool spricht lediglich von einer größeren Fläche, was wiederum zu einer höheren Kühlleistung sorgen soll. In wie weit sich der Apex 1 vom Core 1 (Test) absetzen wird können, bleibt abzuwarten.

Geplant ist sowohl eine AM5- als auch eine LGA1700-Variante. Eine RGB-Beleuchtung darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Der Kühler wirkt in seinem Dimensionen recht groß, wird sich allerindgs sicherlich an die Keep-Out-Szenen der Mainboards, bzw. Sockel halten. Weitere Details zum Apex 1 CPU-Kühler wird es dann geben, wenn sich dieser näher am Marktstart befindet. Aktuell haben wir dazu keinerlei Informationen.

Dann will Alphacool in der Apex-Serie Monoblocks auf den Markt bringen. Diese will man für die beliebtesten Mainboards umsetzen. Die Designsprache orientiert sich an den weiteren Apex-Produkten, aber natürlich wird man sich hier auch vom Design der Mainboards beeinflussen lassen, denn beides sollte bestenfalls zueinander passen.

Ebenso gibt es zu den Apex 1 Monoblocks keinerlei Informationen zur Verfügbarkeit oder den geplanten Modellen. Auf der CES gezeigt wurde eine Variante für ein X670-Mainboard.

Core 1 LT als günstige Alternative

Beim Core-1-Wasserkühler hat man bereits die Wahl zwischen einer schwarzen, weißen und RGB-Variante. Zur CES zeigt man noch eine Core-1-LT-Variante, die etwas günstiger sein soll. LT steht dabei für Light. Von 75 bis 80 Euro geht Alphacool derzeit aus.

Der Core 1 LT verwendet als obere Abdeckung Plexiglas und lässt damit einen Blick auf die darunter liegende Wasserführung zu. Die Vorteile des Core 1 sollen beibehalten werden. Wann der Core 1 LT auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt.

Das bereits auf der Computex 2023 gezeigte Carbonframe-Gehäuse Skeleton Case soll nun marktreif sein. Wann genau und vor allem zu welchem Preis es auf den Markt kommen soll, ist jedoch weiterhin unbekannt.