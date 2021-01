EKWB stellt eigenen Kühler für die GeForce RTX 3090 FE vor

Wie die meisten Hersteller von Wasserkühlern hat auch EK Water Blocks einige Modelle für die verschiedenen Varianten der neuen Grafikkarten vorgestellt – darunter auch einen für die Founders Edition der GeForce RTX 3080. Nun reicht man das Modell für die GeForce RTX 3090, welches einige Anpassungen erfahren haben soll, nach.

Der EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB kommt als Special Edition auf den Markt. Er wird in zwei Versionen, Silber und Schwarz, auf den Markt kommen. Beide Modelle verwenden ein Gehäuse aus Aluminium und Backplate sowie ein Fenster, welches den inneren Wasserkühlungskreislauf zeigt. Im Vergleich zur Vector-Serie hat EKWB die Fläche der Microfinnen in der Quantum-Vector-Serie um etwa um 30 % vergrößert. Dies gilt für alle Wasserkühler der Quantum-Serie und nicht nur den EK-Quantum Vector FE RTX 3090.

Genau wie die Variante für die Founders Edition der GeForce RTX 3080, nutzt EKWB beim EK-Quantum Vector FE RTX 3090 der V-Design des PCBs. Unter anderem versetzt man die Anschlüsse für den Kreislauf ans hintere Ende der Karte. Die Schläuche oder Tubes können entweder senkrecht zum Kühler hinausgeführt werden, oder stehen im 90 ° Winkel nach vorne ab.

Der eigentliche Kühler, der auf der GPU, dem Speicher und einigen Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung aufliegt, besteht aus 12 mm dickem Kupfer, in das dann die Kanäle eingefräst werden. Die Microkanäle haben eine Durchflussbreite von 0,6 mm und insgesamt sind 31 dieser Kanäle eingebracht. O-Ringe und eine Plexiglasabdeckung schließen den Kreislauf zum Gehäuse aus Aluminium ab.

Da bei der GeForce RTX 3090 die Hälfte des Speichers auf der Rückseite des PCBs untergebracht ist, muss hier eine Kühlung erfolgen. Dies geschieht – wie bei den luftgekühlten Karten – über eine Backplate. EKWB will dies über einen direkten Kontakt der Backplate mit dem Wasserkreislauf, bzw. der Coldplate optimieren. Zudem sind in die Backplate einige Rippen eingearbeitet, so dass die Oberfläche vergrößert wird.

Das Thema "aktive Backplate" spielte bei EKWB kürzlich eine zentrale Rolle, denn im Rahmen der EK EXPO präsentierte man ein erstes Konzept, bei dem der Wasserkühlungskreislauf direkt über den rückseitigen Bereich geführt wird. Bei Aqua Computer hat man ähnliche Pläne.

Der EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB soll im März in den zwei Varianten erhältlich sein. Der Preis beträgt 329,90 Euro.

Den EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB haben wir uns im Zusammenspiel mit der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC bereits eingeschaut. Den EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB haben wir in der AMD Radeon Edition auf die Radeon RX 6900 XT geschnallt.