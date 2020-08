Lesertest zur Kraken Z63 von NZXT: Das sind die Teilnehmer

Mitte Juli riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit NZXT zu bewerben. Getestet werden sollte eine brandneue All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers: Die NZXT Kraken Z63. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und sind alle Bewerbungen durchgegangen.

Bei der NZXT Kraken Z63 handelt es sich um eine All-In-One-Wasserkühlung, die in Zusammenarbeit mit dem Fertiger Asetek entwickelt wurde und vor allem in Sachen Kühlleistung und Design neue Maßstäbe setzen soll. Im Pumpendeckel ist nämlich nicht einfach nur ein Hersteller-Logo integriert, sondern ein Farbdisplay, das wichtige Systemparameter oder animierte GIFs anzeigen kann und so dem System eine individuelle Note verleiht.

Das Display besitzt eine Diagonale von 2,36 Zoll und löst bei 24 Bit mit 320 x 320 Bildpunkten auf. Zudem soll es eine Helligkeit von bis zu 650 cd/m² erreichen, womit es definitiv aus dem System hervorsticht. Der Displayinhalt lässt sich über die NZXT-CAM-Software konfigurieren, auch die Pumpe selbst kann darüber gesteuert werden.

Die Pumpe arbeitet mit 800 bis 2.800 Umdrehungen pro Minute und soll so das gesamte System bestens versorgen können. Die aufgewärmte Kühlflüssigkeit wird dann von einem 280-mm-Radiator wieder heruntergekühlt, der mit zwei 140-mm-Lüftern, die mit 500 bis 1.800 Umdrehungen pro Minuten arbeiten und sich über ein PWM-Signal regeln lassen, ausgerüstet ist. Die Schläuche will NZXT im Vergleich zu den Vorgängergenerationen verstärkt und auf bis zu 400 mm verlängert haben.

Freigegeben ist die NZXT Kraken Z63 für AMDs AM4- und (s)TR(X)4-Plattform sowie für die Intel Sockel LGA 1151, 1150,1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 und LGA 2066. Preislich muss man dafür derzeit etwa 235 Euro einplanen. Drei unsere Leser können die AiO nun im Rahmen eines Lesertests bei sich zu Hause in ihrem System ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für die Community als kleines Dankeschön natürlich auch behalten.

Die Eckdaten der Kraken Z63 in der Übersicht:

Spezifikationen Kühlername NZXT Kraken Z63

Kaufpreis rund 235 Euro Homepage www.nzxt.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 280-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 315 x 143 x 30 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 40 cm lang Serienbelüftung zwei 140-mm-Lüfter, PWM, 500 bis 1.800 U/min Pumpendrehzahl 800 bis 2.800 U/min Display 2,36 Zoll Durchmesser, 24-Bit-Farb-LCD, 320 x 320 Pixel, bis zu 650 cd/m² Helligkeit Sockel AMD: AM4, sTRX4, TR4 (Threadripper-Montagekit nicht inklusive)

Intel: LGA 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 Garantiedauer sechs Jahre

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns am Vormittag alle Bewerbungen zur Brust genommen und die drei Teilnehmer für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit NZXT ausgewählt. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "SargoDarya", "crazy-rocket" und "Salipotens" die NZXK Kraken Z63 in Kürze für ihre Tests zugeschickt bekommen werden. Nach Erhalt der Pakete haben sie vier Wochen lang Zeit, Ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert.

Wir freuen uns auf ausführliche User-Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. Juli 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. Juli 2020

Testzeitraum bis 30. August 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und NZXT sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum