Lesertest zur Enermax Liqmax III 360 ARGB: Das sind die Teilnehmer

Im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren Lesertest zur Enermax Liqmax III ARGB 360 zu bewerben. Nach dem Jahreswechsel und der CES 2020 haben wir uns jetzt an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und sind alle Bewerbungen durchgegangen. Wir geben nun bekannt, welche Forennutzer die All-In-One-Wasserkühlung bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und für die Community ein umfangreiches Review verfassen dürfen.

Bei der Enermax Liqmax III ARGB 360 handelt es sich um eine All-In-One-Wasserkühlung, die sich für die meisten aktuellen Spiele-Prozessoren von AMD und Intel eignet. Der Kühler ist kompatibel zu den Sockeln LGA 115x, 1366, 2011(-3) und LGA 2066 von Intel sowie zu den Sockeln AM2 bis AM4 und FM1 bzw. FM2(+) von AMD. Prozessoren mit einer TDP von bis zu 360 W können gekühlt werden, was auch den neuen Intel Core i9-9900KS oder die kernstarken Ryzen-CPUs möglich macht.

Hierfür steht ein 360-mm-Radiator bereit, der mit drei hauseigenen Dual-Convex-ARGB-Fans ausgerüstet ist, die sich über PWM regeln lassen und bei etwa 500 bis 1.600 RPM besonders leise agieren sollen. Enermax gibt ein Noise-Level von gerade einmal 14 bis maximal 27 dB(A) an.

Highlight ist klar die adressierbare RGB-Beleuchtung, die sich über den 4-poligen Anschluss mit vielen Mainboards synchronisieren lässt. Sie steckt nicht nur in den drei Lüftern auf dem Radiator, sondern ist außerdem direkt im Wasserblock integriert. Hier werden der Rahmen sowie das Enermax-Logo farbenfroh beleuchtet, wobei sich die Effekte mit denen gängiger Mainboards synchronisieren lassen. Das RGB-System versteht sich mit Mainboards von ASRock, ASUS, Gigabyte und MSI. Besitzer von Razer-Hardware können sich außerdem über die Razer-Chroma-Unterstützung in Kombination mit einem passenden Asrock- oder MSI-Mainboard freuen. Für eine gute Kühlleistung sollen weitere Technologien wie das Dual-Chamber-Design oder die Central Coolant Inlet (CCI) und die Shunt-Channel-Technologie (SCT) sorgen.

Dual-Chamber sorgt dafür, dass die Pumpe vom erwärmten Kühlmittel isoliert arbeitet und damit die Lebensdauer verlängert. Das CCI injiziert hingegen das Kühlmittel an der heißesten Stelle des Prozessors, um die Wärmeabführung zu optimieren und damit die Kühlleistung zu verbessern. Bei der Shunt-Channel-Technologie ist die kupferne Kühlplatte verkürzt, was den Kühlmittelflussweg verkürzen und eine schnelle Wärmeübertragung ermöglichen soll. Außerdem wurde der Rahmen mit Gummipuffern versehen, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren.

Wie all das in der Praxis funktioniert, das dürfen die Teilnehmer unseres Lesertests am Ende überprüfen. Die Enermax Liqmax III ARGB mit 360 mm kostet derzeit etwa 89 Euro. Vier unserer Leser dürfen sie nun kostenlos im Rahmen eines Lesertests auf Herz und Nieren testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die vier Foren-Nutzer "Yargen", "Saschavalieri", "Contor" und "zwerg-05" in den kommenden Tagen ihre neue Wasserkühlung erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Muster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews bei uns im Wasserkühlungs-Unterforum eigenständig für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Dezember 2019

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 23. Dezember 2019

Testzeitraum bis 02. Februar 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Enermax sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum