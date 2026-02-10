Werbung

Noch in diesem Jahr soll die nächste Desktop-Generation Core Ultra 400 alias Nova Lake-S zumindest vorgestellt werden. Spekulationen über die Anzahl der Kerne und sonstige Spezifikationen sowie die Chipsatz-Spezifikationen gab es bereits reichlich.

Der eher für seine Grafikkarten-Leaks bekannte X-Nutzer kopite7kimi machte mit einer Aussage zur vermuteten maximalen Leistungsaufnahme von Nova Lake-S bzw. der K-Varianten auf sich aufmerksam. Die Rede ist von mehr als 700 W, ohne dass hier jedoch Bezug darauf genommen wird, welcher Wert nun genau gemeint ist. So gibt es eine maximale Auslegung des Sockels und die Versorgung über die Pins. Aber auch das Package wird seitens Intels mit einer maximalen Leistungsaufnahme spezifiziert. Zunächst wurde vermutet, es wird sich hier auf das Power-Limit 4 (PL4) bezogen. Dem dürfte aber nicht so sein.

Für Arrow Lake (Core-Ultra-200S-Serie) liegt das PL4 bei 490 W. Für die Raptor-Lake-Prozessoren legte Intel dies bei 314 W fest. Das PL4 wird aber so gut wie nie erreicht und ist allenfalls ein kurzzeitiger Maximalfall. Laut kopite7kimi beziehen sich die mehr als 700 W auf die Konfiguration von Nova Lake mit zwei Compute Tiles und bis zu 52 Kernen.

Vor allem bei den Notebook-Prozessoren gibt es teilweise gigantische Unterschiede zwischen dem PL1/PL2 und dem PL4. Wie genau diese bei Nova Lake-S festgelegt sind, ist weiterhin unbekannt. Wir gehen nicht davon aus, dass die Prozessoren am Ende bis zu 700 W wirklich verbrauchen werden. Vielmehr dürfte es sich dabei um ein theoretisches Maximum handeln.

Zudem gibt es Informationen zur maximalen CPU-Temperatur, die erreicht werden darf. Der TJMax-Wert ist seitens Intel festgeschrieben und gibt die Schwelle an, die nicht erreicht werden sollte und ab der auch eine thermische Drosselung stattfindet. Das Maximalwert für Nova Lake soll 100 °C betragen, der Sensor kann -64 °C bis +100 °C an die Telemetrie vermelden.

Ein Offset des TJMax soll nicht möglich sein. Zudem soll es möglich sein, die Performance-Kerne und den kompletten Compute Tile zu deaktivieren. Genau wie bei Arrow Lake ordnet Intel die P- und E-Kerne in Clustern an, sodass auch die Deaktivierung von kompletten Clustern möglich ist.

Wie immer sind solche vorläufigen Informationen mit Vorsicht zu genießen. Vor allem bei den Power-Limits kann Intel noch bis zuletzt spielen und Änderungen vornehmen.