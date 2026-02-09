Werbung

Auf der X-Plattform hat der Nutzer "Jaykihn" eine ausführliche Tabelle mit unbestätigten technischen Daten der kommenden 900-Chipsatzserie von Intel veröffentlicht. Erstmals wandern mit dem Z990-, Q970- und dem W980-Chipsatz PCIe-5.0-Lanes in den PCH selbst. Auch die DMI-Anbindung zwischen Intels Core-Ultra-400-CPU (Nova Lake-S) auf dem Sockel LGA1954 und dem Chipsatz auf dem Mainboard erfolgt mittels modernem PCIe 5.0.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Intel Nova Lake-S als Grundlage für die kommenden Core-Ultra-400-CPUs nehmen wird und diese auf dem neuen LGA-Sockel mit 1.954 Pins ihren Platz einnehmen werden. Bisher fehlte jedoch ein Lebenszeichen der dazugehörigen Chipsätze. Der X-Nutzer "Jaykihn" will die ausführlichen, technischen Daten zur 900-Chipsatzfamilie erfahren haben und hat die Tabelle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch wenn ein H910-Chipsatz nicht mit aufgelistet ist, scheinen alle anderen wichtigen Chipsätze vorhanden zu sein.

Die größten Modelle werden der Z990- und der W980-Chipsatz sein und sind laut der Tabelle lane-technisch identisch aufgebaut. In Summe sind es bis zu 48 Lanes, von denen 24 Gen5-Lanes der LGA1954-CPU zugeschrieben werden. Der Z990- und W980-Chipsatz bringen jeweils zwölf Gen4- und Gen5-Lanes mit. Die DMI-Anbindung erfolgt laut den Daten mittels PCIe-5.0-x4-Interface, wodurch der Durchsatz mit der PCIe-4.0-x8-Anbindung bei einem Arrow-Lake-S-System und einem Z890-Mainboard mit theoretischen

128 GBit/s identisch ausfällt.

Während ausschließlich ein Mainboard mit dem W980-Chipsatz in vollem Umfang ECC (Error Correcting Code) unterstützt, ist mit dem Z990-PCH das volle Overclocking-Programm möglich. Neben dem Übertakten der CPU-Kerne (IA OC = Intel Architecture Overclocking), können der BCLK verändert und der RAM übertaktet werden, was die Nutzung von XMP-Kits klassisch einbezieht. Außerdem wird umfassendes PCIe-Bifurcation unterstützt. Die LGA1954-CPU selbst kann je nach Mainboard-Layout eine dedizierte Grafikkarte bis PCIe 5.0 x16 und zusätzlich zwei PCIe-SSDs mit jeweils bis PCIe 5.0 x4 an das System anbinden.

Käufer eines Mainboards mit dem Z970-Chipsatz erhalten dagegen eine "Budget"-Overclocking-Platine, die jedoch kein BCLK-Overclocking beherrscht und chipsatzseitig keine PCIe-5.0-Lanes bereitstellt. Stattdessen sind wie beim B960-Chipsatz einzig 14 PCIe-4.0-Lanes zur Stelle. Gleichzeitig soll die DMI-Anbindung maximal mit PCIe 5.0 x2 erfolgen, was PCIe 4.0 x4 entspricht. Von der LGA1954-CPU aus wandern demnach 16 Lanes ohne PCIe-Bifurcation an den obersten PEG-Steckplatz und hinzu kommen vier Lanes für eine PCIe-SSD. Die Nennung des B960-Chipsatzes ist auch als Indiz zu werten, dass AMDs neue Chipsätze der eigenen 900-Serie angehören und es einen B950-Chipsatz geben könnte.

Da Intel die Nova-Lake-S-Prozessoren für Ende dieses Jahres geplant haben soll, war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Informationen zu den dazugehörigen Chipsätzen auftauchen. Für Spieler könnte Nova Lake-S deutlich interessanter werden, denn einige Modelle sollen einen großen bLLC (Big Last-Level Cache) erhalten. Für produktive Nutzer hingegen werden sicherlich die bis zu 52 Rechenkerne interessant sein.