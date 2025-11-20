Werbung
Auf seiner Event-Seite führt Intel einen Launch-Event auf der CES der nun auch klar macht: Panther Lake wird als Core Ultra Series 3 auf der Messe in den USA offiziell starten. Auf der CES wird es im Rahmen des Intel Technology Showcase im Venetian Hotel offenbar auch die Möglichkeit geben, sich mit den Produkten und Technologien zu beschäftigen.
Am Montag, den 5. Januar am späten Abend unserer Zeit wird ein Live-Event stattfinden, der auch gestreamt wird. Der Fokus für Panther Lake liegt sowohl auf besonders sparsamen wie auch leistungsstarken Notebooks, denn Intel deckt mit Panther Lake sowohl den Vorgänger Nova Lake wie auch die sparsameren Arrow-Lake-Modellreihen ab.
Sämtliche Details zu Panther Lake bzw. der Core Ultra Series 3, den Performance- und Efficiency-Kernen auf Basis von Cougar Cove und Darkmont sowie zur Xe3-GPU findet ihr in unserem Artikel zur diesjährigen Intel Tech Tour.