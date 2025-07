Werbung

Nachdem es Anfang Juli bereits die ersten Leistungsdaten und damit technischen Details gab, hat AMD heute den Ryzen AI 5 330 als ersten Notebook-Prozessor auf Basis des Krakan-Point-2-Designs offiziell vorgestellt. Der Quad-Core-Prozessor soll günstige Copilot+-PCs ermöglichen und bietet dazu die von den Ryzen-AI-CPUs bekannte NPU mit 50 TOPS.

Die vier Kerne haben eine Basistakt von 2,0 GHz und kommen per Boost auf bis zu 4,5 GHz. Vier Kerne mit jeweils 1 MB L2-Cache und zusätzlich ein nur 8 MB großer L3-Cache ergeben zusammengenommen 12 MB an Cache – deutlich weniger als beim bisher kleinsten Modell, der zumindest 16 MB an L3-Cache vorzuweisen hatte. Krakan Point 2 spart hier also deutlich am L3-Cache. Die integrierte Grafikeinheit (Radeon 820M) bietet zwei RNDA-3-5-Compute-Units – auch hier der bisher kleinste Ausbau.

Die Ryzen-AI-300-Prozessoren im Überblick Modell Design Kerne

Kern-Typen Boost-Takt Cache GPU-CUs NPU Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo 16 16x Zen 5 5,1 GHz 80 MB 40 50 TOPS Ryzen AI Max 390 Strix Halo 12 12x Zen 5 5,0 GHz 76 MB 32 50 TOPS Ryzen AI Max 385

Strix Halo 8 8x Zen 5 5,0 GHz 40 MB 32 50 TOPS Ryzen AI 9 HX 375 Strix Point 12 4x Zen 5 + 8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 16 50 TOPS Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point 12 4x Zen 5 + 8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 16 50 TOPS Ryzen AI 9 365 Strix Point 10 4x Zen 5 + 6x Zen 5c 5,0 GHz 34 MB 12 50 TOPS Ryzen AI 7 360 Krakan Point 8 3x Zen 5 + 5x Zen 5c 5,0 GHz 24 MB 12 50 TOPS Ryzen AI 7 350 Krakan Point 8 4x Zen 5 + 4x Zen 5c 5,0 GHz 24 MB 8 50 TOPS Ryzen AI 5 340 Krakan Point 6 3x Zen 5 + 3x Zen 5c 4,8 GHz 22 MB 4 50 TOPS Ryzen AI 5 330 Krakan Point 2 4 1x Zen 5 + 3x Zen 5c 4,5 GHz 12 MB 2 50 TOPS

Seit September des vergangenen Jahres ist Krakan als interner Codename im Kontext der Ryzen-Prozessorfamilie bekannt und positioniert sich als Einstiegslösung unterhalb der bestehenden Strix-Point- und Strix-Halo-Plattformen. Krakan Point soll primär den Markt preiswerter Copilot+-fähiger Notebooks bedienen, während AMD mit Strix Halo (ab etwa 1.900 Euro) und Strix Point (ab etwa 1.150 Euro) bislang das mittlere bis obere Segment abdeckt.

Die Krakan-Point-APUs verfügen über bis zu acht CPU-Kerne in einer Hybridarchitektur, bestehend aus Zen-5-Performance- und Zen-5c-Effizienz-Kernen. Zum Vergleich: Strix Point integriert bis zu 12 Kerne, Strix Halo bis zu 16. Ergänzt wird Krakan Point durch eine integrierte GPU der Radeon-800M-Reihe sowie eine dedizierte NPU mit einer Rechenleistung von 50 TOPS, was essenziell für die Copilot+-Zertifizierung ist.

Darunter positioniert AMD nun den Ryzen AI 5 330 als bisher einziges Krakan-Point-2-Design. Der Prozessor kann in der TDP zwischen 15 und 28 W konfiguriert werden.

Systeme mit dem Ryzen AI 5 330 werden von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo und MSI angeboten werden und sollen in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Wann genau dies für Deutschland der Fall ist, ist nicht bekannt.