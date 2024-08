Werbung

Genau wie auch schon der Ryzen 5 5600X3D hat es auch der nun auch der Ryzen 5 7600X3D in den Handel geschafft, allerdings wird auch dieses Modell exklusiv vom US-Händler Microcenter vertrieben werden. Bereits seit einigen Wochen kursiert ein solches Modell durch die Gerüchteküche und so werden wir auch in diesem Fall in Kürze sehen, ob sich ein Ryzen 5 7600X3D für den weltweiten Markt gelohnt hätte oder nicht.

Aber auch in den USA wird man dieses Prozessor, zumindest auf offiziellem Wege, nicht einzeln bekommen. Zwar nennen AMD und Microsoft gegenüber TomsHardware einen Preis von 299 US-Dollar, der Händler wird die CPU aber nur im Bundle mit einem Mainboard und Speicher verkaufen. Für 449 US-Dollar soll es den Ryzen 5 7600X3D, ein ASUS TUF-Mainboard mit B650-Chipsatz und 32 GB DDR5-6000 Arbeitsspeicher geben. Dies wäre tatsächlich ein gar nicht so schlechtes Angebot – ganz im Gegenteil.

Der Sechskern-Prozessor soll vor allem durch die zusätzlichen 64 MB an L3-Cache herausstechen und ähnlich wie alle anderen X3D-Modell vor allem in Spielen punkten. Als Prozessor der Ryzen-7000-Serie verwendet er noch Zen-4-Kerne. Zudem ist er auf eine TDP von 65 W festgelegt und mit 4,7 GHz fällt auch der Boost-Takt nicht allzu hoch aus.

Es ist unwahrscheinlich, dass es der Ryzen 5 7600X3D nach Deutschland schafft. Auch der Ryzen 5 5600X3D war hierzulande nicht verfügbar. Damit wird er eine exotische Randerscheinung bleiben. Nun beginnt für viele sicherlich das Warten auf die X3D-Modelle der Ryzen-9000-Serie.