Am Wochenende ist ein Fotos eines Engineering Samples eines Ryzen-Prozessors der nächsten Generation aufgetaucht. Diese werden vermutlich als Ryzen-9000-Serie in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen und hören auf den Codenamen Granite Ridge.

Der Produkt-Code auf dem Heatspreader lautet 100-000001290-11 und ist bereits bekannt. Laut eines Zolldokuments (via HXL) handelt es sich um einen Achtkern-Prozessor. Auf acht Kerne und 16 Threads deutet auch die Quelle des Fotos hin. Der Heatspreader selbst ist zu dem der Ryzen-7000-Serie identisch, was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn auch die kommende Generation wird in den Sockel AM5 passen.

Mit seinen acht Kernen dürfte das finale Modell als Ryzen 7 9800X oder Ryzen 7 9700X auf den Markt kommen. Es werden auch wieder Varianten mit 12 und 16 Kernen auf den Markt kommen. Auch solche mit zusätzlichem 3D V-Cache sind zu erwarten.

Zur Computex Anfang Juni wird erwartet, dass AMD die kommende Ryzen-Generation zumindest ankündigt oder einen ersten Ausblick darauf gewährt. Ob sie dann schon ab Sommer im Handel sein werden, steht auf einem anderen Blatt.