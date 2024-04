Werbung

Zur Intel Vision 2024 stellt der Chipriese nicht nur den KI-Beschleuniger Gaudi 3, sondern auch eine Namensänderung bei den Xeon-Prozessoren vor. Nachdem man im vergangenen Jahr zum Start der Meteor-Lake-Prozessoren das "i" gestrichen und den Namenszusatz "Ultra" eingeführt hatte, soll es bei den Xeon-Prozessoren eine echte Vereinfachung geben.

Aus "6th Gen Intel Xeon Scalable Processors", bzw. "Skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 5. Generation", so die offizielle Bezeichnung der aktuellen Serie alias Sapphire Rapids, wird mit der sechsten Generation nun "Xeon 6".

Es bleibt natürlich weiterhin bei den zwei Standbeinen von Xeon 6: Einmal Granite Rapids ausschließlich mit Performance-Kernen bestückt und einmal Sierra Forest, die mit ihren Efficiency-Kernen den Fokus auf Effizienz und Kerndichte legen. Die bisherigen Details der beiden Prozessoren haben wir bereits im vergangenen Jahr zusammengetragen. Noch in diesem Halbjahr dürfte die Vorstellung von Sierra Forest, also der Efficiency-Kern-Version, erfolgen. Granite Rapids soll dann im zweiten Halbjahr folgen.

Ohne an dieser Stelle weiter in die Details der Prozessoren zu gehen, präsentierte Intel eine mögliche Einsparung in der Leistungsaufnahme im Vergleich zur zweiten Xeon-Scalable-Generation. Wir reden hier über die 2019 eingeführten Cascade-Lake-Modelle. 200 Server-Racks mit diesen alten Prozessoren könnten durch 72 Racks mit den neuen Prozessoren ersetzt werden. Zugleich würde die Leistungsaufnahme um 1 MW gesenkt.

Was Granite Rapids und Sierra Forest letztendlich zu leisten im Stande sind, werden wir jedoch erst in den kommenden Wochen oder Monaten wissen.

Weitere KI-Edge-Hardware

Darüber hinaus wird Intel in den kommenden Monaten weitere Hardware auf den Markt bringen, die als KI-Edge-Plattformen die KI-Beschleunigung vorantreiben sollen. Dazu gehört die schon vor Wochen aufgetauchte Embedded-Plattform Meteor Lake-PS. Die Atom-Prozessoren werden um eine x7000RE- und x7000C-Serie ergänzt.

Die aktuellen Arc-GPUs auf Basis der Alchemist-Architektur sollen ebenfalls als KI-Beschleuniger im Edge-Bereich zum Einsatz kommen.