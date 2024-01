Werbung

Zur CES stellte Intel seine "Brot und Butter"-Prozessoren der vierzehnten Core-Generation mit einer TDP von 35 und 65 W vor. Sie ergänzen die K- und KF-Modelle, die schon einige Monate am Markt sind. Der Raptor Lake-Refresh setzt den Trend fort und so tut sich in der 14. Core-Generation im Vergleich zur 13. Core-Generation wenig bis nichts. Hier und da gibt es ein wenig mehr Takt.

Inzwischen sind die Prozessoren im Handel abgekommen und pendeln sich preislich genau auf Niveau der Vorgänger ein. Im Grunde muss man nur beim Core i7-14700(F/T) aufpassen, denn dieser bekommt in der 14. Core-Generation 8P+12E-Kerne spendiert, während des beim Core i7-13700(F/T) lediglich 8P+8E-Kerne sind. Die Mehrzahl an Kernen wird sich in der Multi-Threaded-Leistung zeigen – wie auch schon beim Core i7-14700K.

Auf einen Punkt wollen wir noch hinweisen: Der Raptor Lake-Refresh basiert auf dem B0-Stepping und kommt so für die K- und KF-Modelle zum Einsatz. Die 13. Core-Generation verwendete ebenfalls dieses Stepping. Beim Kauf sollte man darauf achten, dieses Stepping zu bekommen, welches den Prozessor klar als Raptor-Lake-(Refresh)-Prozessor identifiziert.

Die kleinen Modelle, so zum Beispiel der Core i3-14100(F) basieren noch auf Alder Lake im C0-Stepping. CPUs im untersten Segment verwenden das H0-Stepping. Der kleinere L2-Cache dürfte sich in einigen Anwendungen bemerkbar machen. Teilweise sprechen wir hier also von Prozessoren, die mehr oder weniger seit Ende 2021, bzw. Anfang 2022 am Markt sind.

Die gesamte Modellpalette der 14. Generation der Core-Prozessoren mit einer TDP von 35 und 65 W findet sich im Preisvergleich.