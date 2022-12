Werbung

Nachdem es kurz nach dem Start der Raptor-Lake-Prozessoren bereits nach acht Jahren Stillstand einen neuen Taktrekord bei den Desktop-Prozessoren gab, hat ASUS gemeinsam mit seinem Haus- und Hof-Übertakter Elmor mit einigen Helfern einen weiteren Rekord aufgestellt. 9.008,82 MHz wurden mit einem Core i9-13900K erreicht – damit sind die 8812,85 MHz aus dem Oktober schon wieder Geschichte.

Als Mainboard wurde ein ASUS ROG Maximus Z790 Apex verwendet. Der Arbeitsspeicher waren zweimal 16 GB G.Skill Trident Z5.

Die Kühlung ist aber maßgeblich dafür verantwortlich, dass die 9-GHz-Marke geknackt wurde. Anstatt wie beim vorherigen Versuch mittels flüssigem Stickstoff, wurde hier nun flüssiges Helium verwendet. Mit flüssigem Stickstoff sind theoretisch -196 °C zu erreichen. Bei flüssigem Helium sind es -269 °C.

Allerdings ist flüssiges Helium auch weniger einfach in der Handhabung. Über eine lange Lanze muss es direkt in den Pot geführt werden und verdampft hier sofort. Vor allem die Kosten aber sind bei flüssigem Helium deutlich höher als mit Stickstoff. Im Video ist zu sehen, wie das Team in einem letzten Versuch den letzten Rest des Heliums in den Kühler einführt und die Temperatur immer weiter reduziert. Bei -250 °C wurde dann der Versuch gestartet und der Prozessor lief kurzzeitig mit 9.008,82 MHz bei einer Spannung von 1,84 V.

Neben dem Taktrekord wurden auch zwei neue Weltrekorde für den PiFast-Benchmark (6,85 s) und den SuperPi 32M (3.02,778 s) aufgestellt. Die 9 GHz waren aber nur stabil genug für eine Validierung des CPU-Z-Screenshots.

Es handelt sich um den ersten Prozessor, der 9 GHz erreicht. Nun heißt es die nächsten Meilensteine zu finden. 10 GHz? Sicherlich nicht so schnell.