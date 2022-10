Werbung

Bisher haben wir im Nachgang des Tests des Core i9-13900K und Core i5-13600K noch gar nicht über neue Weltrekorde berichtet, die im Rahmen der Raptor-Lake-Prozessoren aufgestellt wurden. Dies wollen wir nun nachholen.

Mit den sechs bzw. acht schnellen Performance-Kernen stellen die neuen Prozessoren eine ganze Reihe an Leistungs-Bestmarken in den verschiedenen Kategorien auf. Diese lassen sich am besten auf HWBot einsehen.

Aus allen Ergebnisse heraus sticht sicherlich ein neuer Rekord für die höchste CPU-Frequenz. Dieser wurde zuletzt im August 2014 auf 8.722,78 MHz erhöht und damals verwendet wurde ein AMD FX-8370. Danach gab es keinerlei Verbesserungen dieser Bestmarke mehr. Es dauerte also etwas mehr als acht Jahre, bis mit einem Core i9-13900K nun ein neuer Rekord aufgestellt wurde. 8.812,85 MHz erreichte Elmor zusammen mit dem OC-Guru Shamino, der für ASUS tätig ist.

Um den höchsten CPU-Takt zu erreichen, muss nur ein Kern hoch getaktet werden. Auch müssen hier keinerlei Benchmarks durchlaufen werden, eine Validierung per CPU-Z reicht aus. Die weiteren sieben Performance-Kerne liefen bei 3 GHz, der beste Kern bei besagten 8.812,85 MHz. Als Mainboard zum Einsatz kam ein ASUS ROG Maximus Z790 APEX. Der DDR5-Speicher lief mit 4.800 MT/s und mit JEDEC-Timings. In den kommenden Wochen ist womöglich damit zu rechnen, dass dieser Rekord geknackt wird. Ob es dann noch einmal acht Jahre dauern wird, bis ein erneuter Sprung gemacht wird, bleibt abzuwarten. Einen kompletten Livestream zur OC-Session von Elmor und Shamino findet ihr bei YouTube.

Für die Praxis deutlich interessanter sind natürlich solche Overclocking-Versuche, die auf ein anwendungsstabiles Overclocking abzielen. 6,0 bis 6,2 GHz auf allen acht Kernen sind hier durchaus realistisch. Im Foren-Thread zu den Raptor-Lake-Prozessoren tauscht sich die Community bereits fleißig über ihre Ergebnisse aus. Zudem bieten einige Mainboard-Hersteller spezielle Profile an, welche den Prozessor dann bereits ab Werk übertakten. Gigabyte macht so zum Beispiel mittels der "Instant 6GHz"-Funktion einen Core i9-13900K zu einem "Core i9-13900KS". Bei ASUS nennt sich die Funktion "AI OC".

Neuer DDR5-Rekord: 11.130 MT/s

Da wir eben schon beim Thema DDR5 waren: Auch hier gibt es einen neuen Rekord. Dieser lag bisher bei 10.550 MT/s und wurde mit einem Alder-Lake-Prozessor aufgestellt. Mit einem Core i9-13900K und ebenfalls auf einem ASUS ROG Maximus Z790 APEX wurde nun ein neuer Rekord aufgestellt: 11.130 MT/s. Natürlich werden solche Speichertaktraten nur mit einem Speichermodul im Steckplatz erreicht.