Neue Prozessoren und GPUs: AMDs Roadmaps zusammengefasst

Am gestrigen Abend hielt AMD seinen diesjährigen Financial Analyst Day ab und im Rahmen dessen gab es auch neue bzw. detailliertere Zeitpläne zu den zukünftigen CPUs und GPUs aus den verschiedenen Produktkategorien. In mehr als einem halben Dutzend Sessions sprachen die jeweiligen Abteilungsleiter über das, was uns in den kommenden Monaten und Jahren erwarten wird.

Allerdings wurde es recht schnell sehr unübersichtlich, da erst nur über die Zen-Generationen gesprochen wurde und erst später die einzelnen Produktgruppen aufgeschlüsselt werden. Aus diesem Grund wollen wir die einzelnen Kategorien noch einmal durchgehen und versuchen aufzuschlüsseln, wann mit den nächsten Generationen zu rechnen ist.

AMD Ryzen-Desktop

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin Ryzen 7000

16 Kerne

DDR5 / PCIe 5 Zen 4 5 nm Q4 2022 Ryzen 7000 3D V-Cache

16 Kerne

DDR5 / PCIe 5

3D V-Cache Zen 4 5 nm 2023 Ryzen Threadripper 7000

Zen 4 5 nm 2023

Die Ryzen-7000-Prozessoren stellte AMD bereits vor und will die ersten Chips sowie die gesamte Plattform mit neuem AM5 im Spätsommer auf den Markt bringen. Zu einem Ryzen 7000 mit 3D V-Cache gibt es noch keinen Termin, wobei dieser nun erstmals offiziell bestätigt wurde und es bisher noch unbekannt war, ob AMD diese Technik für die Ryzen-Prozessoren fortsetzten wird. Wann die Modelle mit 3D V-Cache und die Ryzen-Threadripper-Serie erscheinen werden, ist jedoch nicht bekannt. AMD wird sich zunächst einmal auf die Ryzen- und EPYC-Prozessoren konzentrieren, so dass es durchaus 2023 werden kann.



Danach soll es mit Zen 5 analog weitergehen:

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin Ryzen 9000

Zen 5 Advanced Node 2024 Ryzen 9000 3D V-Cache

Zen 5 Advanced Node

2024

Ryzen Threadripper 9000

Zen 5 Advanced Node

2024



Die übernächste Generation Granite Ridge auf Basis der Zen-5-Architektur haben wir provisorisch als Ryzen 9000 bezeichnet – auch wenn AMD eventuell eine andere Benennung vornimmt. Als groben Zeitraum nennt AMD nur den Jahr 2024.

AMD Ryzen-Notebook

Auch bei den Notebook-Prozessoren strebt eine aggressive Roadmap an, die im Jahresrythmus fortgesetzt werden wird.

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin Rembrandt

Ryzen 6000

Zen 3+

RDNA 2 6 nm bereits erschienen Phoenix Point

Ryzen 8000 Zen 4

RDNA 3 4 nm 2023 Strix Point

Ryzen 10000

Zen 5

RDNA 3+ Advanced Node 2024

In diesem Frühjahr erschienen sind die Ryzen-6000-Prozessoren mit optimierten Zen-3+-Kernen sowie einer RDNA-2-Grafikeinheit. Die Fertigung erfolgt in 6 nm. Für 2023 sind die Nachfolger Phoenix Point geplant, die dann auf Zen 4 und RDNA 3 wechseln sollen. AMD plant die Prozessoren in 4 nm zu fertigen. 2024 steht uns dann Strix Point ins Haus, für den die RDNA-3-Architektur verbessert werden soll, der aber dann schon Zen-5-Kerne einsetzten wird. Die Fertigung wird in 4 oder 3 nm erfolgen, was AMD nur als Advanced Node umschreibt.

Für die Notebook-Prozessoren strebt AMD einen etwas regelmäßigeren Rhythmus an. Dies soll vor allem dabei helfen hier weiterhin Marktanteile für sich zu gewinnen. Von Vorteil ist, dass man über "kleinere" Optimierungsschritte wie bei Renoir (auf 7 nm optimierte Vega-Grafikeinheit) sowie bei Rembrandt (optimierte Zen-3+-Kerne sowie SoC-Verbesserungen) auch zukünftig kürzere zeitliche Schritte gehen kann.

AMD EPYC

Noch in diesem Jahr wird AMD neben den Ryzen-7000-Prozessoren auch bei den EPYC-Modellen den Wechsel auf Zen 4 vollziehen. Das Genoa-Design macht auch hinsichtlich der Unterstützung von 12 DDR5-Speicherkanälen und vermutlich 192 PCI-Express-5.0-Lanes einen deutlichen Sprung nach vorne. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass die Anzahl der Kerne von 64 auf 96 ansteigt.

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin EPYC (Genoa)

96 Kerne

DDR5 / PCIe 5 Zen 4 5 nm Q4 2022 EPYC (Genoa-X)

96 Kerne

DDR5 / PCIe 5

+1 GB 3D V-Cache Zen 4 5 nm 1H 2023 EPYC (Siena)

64 Kerne

Perf/W optimiert Zen 4 4 nm 1H 2023 EPYC (Bergamo)

128 Kerne

DDR5 / PCIe 5

Cloud Density Zen 4c 4 nm 1H 2023 EPYC (Turin) Zen 5 4 nm / 3 nm 2024

Vermutlich wird das Standard-Genoa-Design aber die einzige EPYC-Serie sein, die 2022 auf die Zen-4-Architektur wechselt. Genoa-X mit zusätzlichem 3D V-Cache sowie die auf die Thread-Dichte optimierte Version Bergamo wird erst in der ersten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen. Dies gilt auch für die Embedded/Edge-Variante Siena. Genoa und Genoa-X werden klar in 5 nm gefertigt werden. Da AMD hier aber auch von einer Fertigung in 4 nm spricht, sind Bergamo und Siena die einzig verbleibenden Kandidaten für diese Fertigung.

2024 steht dann die Turin-Familie auf Basis der Zen-5-Architektur an. Details hierzu gibt es noch nicht.

AMD Radeon-GPUs

Fast schon zur Nebensache wurden die Ankündigungen rund um den Bereich der GPUs. Noch in diesem Jahr soll die nächste Radeon-Generation auf den Markt kommen, wenngleich AMD dies auf dem Analyst Day nicht bestätigen wollte. Die GPUs soll in 5 nm gefertigt werden. Offiziell neu ist, dass ein Chiplet-Packaging eingesetzt werden wird. Zumindest einige der Navi-3x-GPUs werden also aus mehr als einem Grafikchip bestehen. Der Infinity Cache wird in einer nächsten Generation zur Anwendung gebracht.

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin Radeon RX 6000

Navi 2x RDNA 2 7 nm bereits erschienen Radeon RX 7000

Navi 3x

RDNA 3 5 nm

2022

Radeon RX 8000

Navi 4x

RDNA 5 Advanced Node

2024

AMD Instinct-GPUs

Mit den Instinct-MI200-Karten macht AMD im HPC-Segment derzeit viel Furore. Der Nachfolger wird auf CDNA 3 basieren und mit den dazugehörigen Instinct-MI300-Karten wird AMD einen komplett neuen Weg gehen. Wie in diversen Gerüchten bereits vermutet, wird auf ein APU-Design umgestellt – sprich es wird eine GPU und CPU in einem Package geben. Die Infinity Architecture verbindet die beiden Komponenten und bindet auch noch HBM an. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Zen-4-CPU und eine CDNA-3-GPU, die zusammen mit HBM und der vierten Generation der Infinity Architecture zur HPC APU gibt. Neue Datenformate sollen die Effizienz für AI-Berechnungen erhöhen.

Geplante Erscheinungszeiträume Serie µArchitektur Fertigung Termin Instinct MI200

CDNA 2 6 nm bereits erschienen Instinct MI300

CDNA 3 5 nm

2023



Die ersten Instinct-MI300-Beschleuniger sollen schon 2023 auf den Markt kommen.