Stabiles Alder-Lake-Package: Der Thermal Grizzly CPU Contact Frame zeigt sich

Bereits mehrfach hatten wir über das potentielle Verziehen des Packages bzw. Heatspreaders der Alder-Lake-Prozessoren berichtet. Intel verneint bisher, dass es sich dabei um ein grundsätzliches Problem handelt. Neben einigen Workarounds mittels Unterlegscheiben und selbstgedruckten Rahmen haben auch die ersten Dritthersteller hier einen Markt erkannt. So präsentierte Thermalright den LGA1700-BCF (Bending Corrector Frame).

Bereits in einigen Video-Tagebüchern gab Roman Hartung alias der8auer einen Vorschau auf ein neues Produkt aus dem Hause Thermal Grizzly. Overclocker Dancop gibt auf Facebook eine weiteren Einblick auf eben dieses neue Produkt. Dabei handelt es sich um den CPU Contact Frame, zu dem es nun auch eine Produktseite gibt.

Der CPU Contact Frame funktioniert genau wie der Thermalright LGA1700-BCF. Gefertigt wird er aus Aluminium – dies geht aus einem der erwähnten Videos sowie der Produktbeschreibung hervor. Die Funktion ist dabei recht simpel. Der Rahmen wird anstatt der von Intel vorgesehenen Sockelbefestigung verbaut. Thermal Grizzly beschreibt das Produkt wie folgt:

"Der standardmäßige Integrated Loading Mechanism (ILM) verfügt über Kontaktpunkte, die in der Mitte der länglichen CPU liegen. Durch den dadurch entstehenden ungleichmäßigen Anpressdruck des Prozessors in den Sockel wölbt sich die Oberfläche des Integrated Heatspreaders (IHS) konkav. Dadurch liegt die Bodenplatte des CPU-Kühlers in erster Linie an den Kanten des IHS auf, sodass der thermale “Hotspot” in der Mitte der CPU nicht optimal abgedeckt ist.

Der Intel 12th Gen CPU Contact Frame verfügt über eine spezielle Innenkontur, um bei der Montage den Anpressdruck von der Mitte der CPU auf die Kanten zu verlegen. Dadurch wird die konkave Wölbung des IHS vermieden. Dies führt dazu, dass CPU-Kühler besser auf dem Prozessor aufliegen und eine größere Kontaktfläche entsteht, um die Abwärme der CPU abzuführen."

Noch ist der Thermal Grizzly CPU Contact Frame bei keinem der Partnershops verfügbar und so kennen wir auch noch keinen Preis. In welchem Umfang sich die Temperaturen verbessern können hängt wohl auch vom verwendeten Kühler und Mainboard samt ILM ab.