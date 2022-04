Ryzen 7 5800X3D: Der Gaming-Spezialist geht in den Handel (2. Update)

Ab heute ist der speziell auf die Spiele-Leistung ausgelegte Ryzen 7 5800X3D von AMD im Handel erhältlich. Zwar konnten wir dieses Mal im Vorfeld keinen Test vorweisen, wir arbeiten allerdings daran. In der Zwischenzeit verweisen wir auf die Kollegen von Golem und ComputerBase.

Der Ryzen 7 5800X3D zeigte in den bisherigen Tests vor allem in seinem Spezialsegment, den Spielen, seine Stärken und ist daher für all diejenigen, die sich aktuell noch auf Basis der AM4-Plattform einen Gaming-PC zusammenstellen wollen, eine absolute Empfehlung.

489 Euro soll der Ryzen 7 5800X3D ab heute kosten. Wie sich der Straßenpreis am heutigen Tag entwickeln wird, lässt sich allerdings kaum abschätzen, da es ein großes Fragezeichen im Hinblick auf die Verfügbarkeit und die Nachfrage gibt. Ihr plant die Anschaffung eines Ryzen 7 5800X3D oder habt diesen bereits bestellt? Dann lasst uns das mal bitte in den Kommentaren wissen.

Grundsätzlich steht fast die komplette AM4-Plattform für den Einsatz des Ryzen 7 5800X3D bereit. Nicht nur auf Mainboards mit X570- und B550-Chipsatz sowie den X470- und B450-Vorgängern können das neue Gaming-Topmodell aufnehmen, sondern mit dem in den kommenden Wochen erwarteten Update auf AGESA 1.2.0.7 auch Mainboards mit X370- und B350-Chipsatz. Damit unterstreicht AMD abermals seine langfristige Unterstützung der Plattform – eine Strategie, die hoffentlich mit dem Sockel-AM5 fortgesetzt wird.

1. Update:

Nach einigen Stunden im Handel zeichnet sich die Situation um den Ryzen 7 5800X3D wie folgt ab: Der Geizhals-Preisvergleich zeigt den Prozessor zwar ab 489 Euro, für diesen Preis ist er aber nicht verfügbar. Caseking nennt zu diesem Preis aktuell auch keinen Termin, ab wann der Prozessor wieder verfügbar sein wird. Verfügbar ist der Ryzen 7 5800X3D aktuell noch bei Alternate für 509 Euro und bei Mindfactory für 519 Euro. Bei AMD selbst heißt es nur "vergriffen".

2. Update

Am dritten Tag nach dem Verkaufsstart heißt es zum Ryzen 7 5800X3D: Die Regale sind hierzulande leer. Selbst zu etwas mehr als 500 Euro können weder Alternate noch Mindfactory einen Bestand melden. Caseking nennt zu einem Preis von 489 Euro weiterhin keinen Liefertermin und ProShop gibt einen solchen für 499,90 Euro mit dem 10. Mai an. In Österreich scheinen einige Händler den Ryzen 7 5800X3D für 519 Euro noch auf Lager zu haben.

Derweil kostet der Ryzen 7 5800X weiterhin 319 Euro, ein Ryzen 9 5900X ist auf knapp unter 400 Euro gefallen und der Ryzen 9 5950X war kurze Zeit für 529 Euro zu bekommen, kostet aktuell mindestens 539 Euro.