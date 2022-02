Zwei EPYC 7773X mit 128 Kernen und 1,5 GB L3-Cache bei 4,8 GHz

Noch immer hat AMD die EPYC-Prozessoren mit 3D V-Cache nicht in Gänze vorgestellt und so kennen wir eigentlich noch keine genauen Details zur Anzahl der Kerne sowie zum Takt der einzelnen Modelle. Dies hält kenaide der chinesischen Plattform Bilibili jedoch nicht davon, gleich zwei EPYC 7773X durch einige Benchmarks zu jagen.

Die Benchmarks, bzw. die Vergleiche zu einem EPYC 7T83 (Milan, 64 Kerne), Intel Core i9-12900K sowie einem Intel Xeon 8375c mit 32 Kernen der Ice-Lake-Generation sind aufgrund der Auswahl eher wenig aussagekräftig, bzw. können in dieser Form gar nicht auf die Besonderheiten dieser eingehen. Neben den 64 Zen-3-Kernen besitzt der EPYC 7773X noch jeweils 64 MB an L3-Cache pro CCD – insgesamt also 768 MB pro CPU. Bei zwei Prozessoren kommen im Dual-Socket-System so 1,5 GB an L3-Cache hinzu. Dieser bleibt im Cinebench R23 ebenso ungenutzt wie im verwendeten AIMARK.

Das im Video verwendete Sample hat die von AMD zugewiesene OPN 100-000000504-04. Dies weist den Prozessor als Engineering Sample aus. Der dahinter verborgene EPYC 7773X soll auf einen Basis- und Boost-Takt von 2,2, bzw. 3,5 GHz kommen. Die TDP beträgt 280 W.

Mit Hilfe eines Overclocking-Tools für ES/QS-Prozessoren der Rome- und Milan-Serie konnte der EPYC 7773X zudem noch übertaktet werden, was im Video ebenfalls zu erkennen ist. Das Tool ermöglicht dazu das Aushebeln der von AMD gemachten Vorgaben für den Boost-Takt, die Spannung und damit des Power-Limits. Die Prozessoren arbeiten aber dann nicht zwangsläufig mit dem hier eingestellten Takt, sondern der Prozessor versucht diese Takt-Vorgabe anhand der zur Verfügung gestellten Spannung und des Power-Limits zu erreichen. CPU-Z zeigt beispielsweise den maximal eingestellten Takt an, wenngleich dieser nicht zwangsläufig erreicht wird.

Für den Benchmark in CPU-Z werden dann einige Werte für 4,5 GHz auf allen Kernen präsentiert. Auf 4,8 GHz sollen die Prozessoren gelaufen sein, allerdings gibt es hier keinerlei Benchmarks.

Der Status als Engineering Sample – aber auch die Auswahl der Benchmarks – machen einen Vergleich des EPYC 7773X in diesem Fall schwer möglich. Nur ganz bestimmte Anwendungsfelder profitieren vom großen L3-Cache. Bei den Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache sollen dies vor allem die Spiele sein. Aktuell plant AMD mit dem Ryzen 7 5800X3D nur ein einziges Modell.