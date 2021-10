AMD feiert fünf Jahre Zen-Architektur

AMD feiert in diesem Monat "5 Years of Ryzen". Aber so genau scheint man es mit dem Datum nicht zu nehmen, denn erste offizielle Details gab es bereits zur Computex im Juni 2016, gefolgt von einer Parallelveranstaltung zum Intel Developer Forum im August des gleichen Jahres. Der offizielle Startschuss fiel im Frühjahr des darauffolgenden Jahres.

Da Intel vermeintlich Ende Oktober bzw. Anfang November seine Alder-Lake-Desktop-Prozessoren vorstellen wird, dürfen die "5 Years of Ryzen" auch gerne als PR-Gegenveranstaltung verstanden werden.

Zum "Geburtstag" soll es ein Video-Interview mit John Taylor, Chief Marketing Officer und Robert Hallock, Director of Technical Marketing bei AMD geben. Dieses wird heute um 16:00 Uhr auf www.amd.com/5YearsofRyzen zu finden sein. Das Interview soll Einblicke in die Verbesserungen bezüglich der Leistung, des Packaging und der Effizienz und in AMDs Design-Philosophie geben. Ob es auch weitere Details zu zukünftigen Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache geben wird, ist nicht bekannt.

Wir werden diese Meldung entsprechend aktualisieren, sollte es weitere Details geben und das Video natürlich auch einbetten.