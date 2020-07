Kaufprämie: AMD verschenkt Assassin's Creed Valhalla

Bereits im vergangenen Jahr gab es anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums von AMD unter anderem die Gold-Edition von Tom Clancy’s The Division 2 und World War Z als kostenfreie Zugabe beim Kauf von ausgewählten CPUs und GPUs aus dem Hause AMD. Jetzt möchte AMD an den Erfolg der genannten Aktion anknüpfen und gab eine entsprechende Zusammenarbeit mit dem französischen Publisher Ubisoft bekannt. Um potenzielle Käufer in Zukunft davon zu überzeugen, zu einem AMD-Prozessor zu greifen, gibt es bei einer Vielzahl von Ryzen-Prozessoren das Action-Adventure Assassin's Creed Valhalla kostenlos dazu.

Zudem gilt zu beachten, dass lediglich Käufe bei teilnehmenden Händlern die Hardware für die Teilnahme an der Gratisaktion qualifizieren. In Deutschland trifft dies allerdings aktuell nur auf das Unternehmen MiFcom zu. Jedoch ist davon auszugehen, dass AMD in naher Zukunft weitere Händler bekannt geben wird, beziehungsweise auf diversen Onlineshops entsprechende Promo-Banner auftauchen. Wie lange die Aktion laufen wird ist nicht bekannt. Da Assassin's Creed Valhalla aber erst am 17. November 2020 im Handel erhältlich sein wird, dürfte es das Action-Adventure zumindest ein paar Monate lang als kostenlosen Bonus von AMD geben. Zudem sollte auch das Interesse der Käufer über ein Ende der Aktion entscheiden. Je mehr Nutzer von dem Angebot Gebrauch machen, desto eher wird dieses höchstwahrscheinlich beendet. Wer also momentan mit dem Gedanken spielt, sich eine neue Ryzen-CPU zuzulegen, sollte sich noch ein paar Tage gedulden.

Für alle Schnäppchenjäger gilt: Unter den Prozessoren, die sich für die Sonderaktion qualifizieren, ist der Ryzen 7 3700X derzeit die günstigste CPU im Bunde. Dieser liegt laut der Preisvergleichsseite Geizhals aktuell bei einem Verkaufspreis von 285 Euro. Zieht man hier jetzt noch die rund 60 Euro für Assassin's Creed Valhalla ab, landet man bei 225 Euro. Ein Preis, der den ein oder anderen sicherlich schwach werden lässt.

Übersicht der teilnehmenden CPUs: