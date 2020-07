Ubisoft gibt Releasetermin von Assassin’s Creed Valhall bekannt

Der französische Publisher Ubisoft gab im Zuge des Forward-Events das Veröffentlichungsdatum des nächsten Serienteils der Assassin’s-Creed-Reihe bekannt. Assassin's Creed Valhalla wird am 17. November 2020 sowohl für Microsofts Xbox One, Sonys PlayStation 4 als auch im Epic Games Store und Ubisoft Store für Windows PC erhältlich sein. Außerdem wird sich der neueste Teil der Serie auch via UPlay+, dem Abo-Service von Ubisoft, und über Googles Stadia daddeln lassen. Auch für die Next-Gen-Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X) stellt Ubisoft ein kostenloses Update in Aussicht.

Des Weiteren veröffentlichte der Publisher Informationen zum neuen Gameplay von Assassin’s Creed Valhalla. Es wurden neue Features vorgestellt, wie der beidhändige Kampf, Raubzüge, Plünderungen und Aktivitäten in der offenen Spielwelt. Auch Raubzüge, in denen die Spieler Feinde in Wikinger-Manier besiegen können, wurden gezeigt. Eivor ist in der Lage, gleichzeitig zwei Äxte, Schwerter und sogar Schilde zu führen und kämpft laut Angaben von Ubisoft gegen die bisher größte Gegnervielfalt, die es jemals in einem Assassin’s Creed gab. Darüber hinaus kehrt die versteckte Klinge zurück. Mit dieser kann Eivor Feinde lautlos und mit tödlicher Präzision ausschalten.

Des Weiteren werden Spieler die Möglichkeit haben, Frisur, Tätowierungen, Kriegsbemalung, Waffen und Ausrüstungsgegenstände ihres Charakters individuell anzupassen. Zudem steht der Wechsel zwischen männlichem und weiblichem Eivor jederzeit zur Verfügung.

Die Gold-, Ultimate- und Collector’s-Editionen von Assassin’s Creed Valhalla sowie die Ubicollectibles-Produkte können ab sofort vorbestellt werden. Alle Vorbesteller erhalten zum Release die Zusatzmission "Der Weg des Berserkers" als Bonus. Dabei müssen die Gamer einem legendären nordischen Berserker bei seiner Rache helfen.