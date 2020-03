Comet Lake-H gegen Renoir: So soll Intels Konter aussehen

Eigentlich sollte die offizielle Vorstellung der Comet-Lake-H-Prozessoren erst am 2. April erfolgen. Doch nach einem Briefing unter Embargo haben dies einige Kollegen wohl wissentlich oder unwissentlich falsch verstanden und schon die wichtigsten Informationen veröffentlicht.

Den Informationen zufolge will Intel die Ryzen-Mobile-Prozessoren der 4000-Serie mit Comet Lake-H kontern. Diese bieten bis zu acht Kerne und einen Boosttakt von bis zu 5,3 GHz. Unter der Haube tut sich allerdings wenig, denn häufig sind die Basistaktraten sogar identisch zu denen der Coffee-Lake-H-Prozessoren – einzig der Boosttakt wurde angehoben. Es bleibt auch weiterhin bei einer TDP von 45 W, wenngleich diese Angabe in Notebooks noch weniger aussagekräftig ist, als bei den Desktops. Abhängig von der Kühlung, den Einstellungen für TDP down und TDP up, PL2 und Tau verhalten sich die Prozessoren höchst unterschiedlich.

Die Comet-Lake-H-Prozessoren werden weiterhin in 14 nm gefertigt und ergänzen die Ice-Lake- und Comet-Lake-Modelle (U- und Y-Modelle) in der zehnten Core-Generation für Notebooks.

Intel Comet Lake-H Modell Kerne / Threads Basistakt Boosttakt TDP Cache Core i9-10980HK 8 / 16 2,4 GHz 5,3 GHz 45 W 16 MB Core i7-10875H 8 / 16 2,3 GHz 5,1 GHz 45 W 16 MB Core i7-10850H 6 / 12 2,7 GHz 5,1 GHz 45 W 12 MB Core i7-10750H 6 / 12 2,6 GHz 5,0 GHz 45 W 12 MB Core i5-10400H 4 / 8 2,6 GHz 4,6 GHz 45 W 8 MB Core i5-10300H 4 / 8 2,5 GHz 4,5 GHz 45 W 8 MB

Neben einem höheren Boosttakt unterstützten die Comet-Lake-H-Prozessoren offenbar nun auch DDR4-2933 – ähnliches wird von Comet Lake-S für den Desktop erwartet. Damit hinkt man hier jedoch noch immer hinter den aktuellen Ryzen-Prozessoren hinterher, die DDR4-3200 unterstützen.

Waren acht Kerne bisher der Core-i9-Serie vorbehalten, bietet nun auch der Core i7-10875H derer acht und dies mit einem Boosttakt von bis zu 5,1 GHz. Auffällig ist, dass vier von sechs Comet-Lake-H-Prozessoren einen Boosttakt von 5 GHz und mehr erreichen sollen. Intel will also offenbar den hohen Takt in den Fokus rücken und sich damit von AMDs mobilen Ryzen-Prozessoren absetzen.

Wie sich Intels Comet-Lake-H-Prozessoren gegen die High-End-Modelle der Ryzen-Mobile-Prozessoren der 4000-Serie schlagen werden, dürfte in den kommenden Wochen die spannende Frage sein. Ein ASUS Zephyrus G14 mit Ryzen 9 4900HS hat uns inzwischen erreicht. Wann die ersten Notebooks mit Comet Lake-H auf den Markt kommen werden, ist noch nicht bekannt.

Wir haben zum offiziell geplanten Start der Comet-Lake-H-Prozessoren eine News vorbereitet, welche noch weitere technischen Daten und Informationen enthält. Der Leak einiger Präsentationsfolien deckt bei weitem nicht vollständig ab, wie Intel auf die Renoir-Prozessoren von AMD reagieren will.