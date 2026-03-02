Werbung

Neben dem Lenovo Legion Go Fold Concept, einem Gaming-Handheld mit ausklappbarem Bildschirm, zeigt man auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona mit dem ThinkBook Modular AI PC Concept ein weiteres Konzeptgerät, das das klassische Laptop-Konzept von Grund auf neu denkt. Im Kern ist es ein 14-Zoll-Laptop, bei dem Bildschirm, Tastatur und Anschlüsse keine fest verbauten Komponenten, sondern modular austauschbare Elemente sind – abnehmbar, ersetzbar und neu kombinierbar.

Hinzu kommt ein zweiter 14-Zoll-OLED-Bildschirm, der magnetisch an der Rückseite des Hauptdisplays befestigt wird, sich mit einem integrierten Kickstand aufstellen lässt und dann über USB-C als Zweitdisplay verbunden wird. Beide Displays sind identisch und versprechen eine scharfe Auflösung, hohe Helligkeitswerte und eine gute Farbraumabdeckung, wobei Lenovo in seiner Pressemitteilung leider noch keine konkreten Angaben macht. Im Büro lässt sich der Zweitbildschirm so einsetzen, dass Kollegen auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches mitlesen können. Alternativ kann der zweite Monitor vollständig abgenommen und als eigenständiges Tablet verwendet werden, das sich über USB-C mit dem Hauptgerät oder externen Quellen verbindet. Zusammen lässt sich die nutzbare Bildschirmfläche auf kombinierte 19 Zoll erweitern.

Die Modularität geht aber noch weiter: Die Tastatur ist vom Gerät lösbar und kann durch andere Eingabegeräte oder Zubehör ersetzt werden – eine Idee, die an Frameworks Reparierbarkeitsphilosophie erinnert, aber auf die flexible Nutzung ausgerichtet ist statt auf reine Wartbarkeit. Besonders praktisch ist das Plug-and-Play-Port-System: Zwei der Anschlüsse an der Seite des Geräts sind modular ausgeführt und lassen sich ohne Werkzeug tauschen. Wer eine SD-Karte benötigt, steckt das SD-Modul ein. Wer einen zweiten HDMI-Ausgang benötigt, tauscht einfach das entsprechende Modul.

Unter der Haube arbeiten ein Core-Ultra-Prozessor der Arrow-Lake-Generation mit integrierter NPU, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und eine 1-TB-PCIe-SSD. Das sind solide Mittelklasse-Spezifikationen, die zeigen, dass Lenovo das Konzept bereits mit praxistauglicher Hardware untermauert. Lenovo betont jedoch, dass es sich um ein Konzeptgerät handelt, bei dem die Feature-Vorstellung im Vordergrund steht und sich die finalen Eckpunkte noch mehrmals ändern können.

Ob und wann das ThinkBook Modular AI PC daher in den Handel kommt, ließ Lenovo offen. Die Kombination aus wechselbaren Ports, abnehmbarer Tastatur und magnetisch befestigtem Zweitdisplay hört sich jedenfalls sehr spannend an und bringt frischen Wind in eine alteingesessene Geräteklasse.