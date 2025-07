Werbung

Es ist wieder so weit: Der Prime Day ist im vollen Gange - mit dabei sind spannende Deals zu aktuellen Notebooks von MSI. Unter anderem Highlights mit GeForce-RTX-5070-Grafik, Gamer mit RTX-40-GPU und Business-Allrounder. Wir zeigen, welche MSI-Schnäppchen besonders interessant sind.

Im Prime Day vertreten sind Modelle der spacigen Cyborg-Reihe, der leistungsstarken Katana-Familie, aber auch Top-Gaming-Modelle, welche bei MSI unter dem Vector-Label firmieren. Dabei kommen auch Gamer auf ihre Kosten, die nach Modellen mit aktuellen RTX-50-GPUs von NVIDIA suchen.

High-End-Gaming: MSI Vector 16 HX AI

Das MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-264 kostet im Prime Day 2025 weniger als 2.000 Euro und bietet dennoch echte High-End-Ausstattung, bei der Spieler keine Kompromisse eingehen müssen.

Als Prozessor kommt ein Intel Core Ultra 7 255HX zum Einsatz, der 20 Kerne und eine maximale Frequenz von 2,5 GHz in die Waagschale wirft. Das Herzstück ist eine GeForce RTX 5070 Ti Laptop, die 5.888 Shadereinheiten bereitstellt, die auf einen 12 GB fassenden GDDR7-Videospeicher samt 192-Bit-Interface zurückgreifen können. Zusammen mit NVIDIAs DLSS4-Technik wird so eine Performance geboten, die in alle Lebenslagen flüssige Frameraten garantiert. MSI lässt die GPU mit der vollen TGP arbeiten, sodass die maximale Leistung geboten wird.

Aber auch die weitere Ausstattung kann sich sehen lassen. Kombiniert werden CPU und GPU mit 16 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD. Gut gekühlt werden die Komponenten mit der Cooler-Boost-5-Technik.

Das Display kann sich ebenfalls sehen lassen. Das 16 Zoll große IPS-Panel löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und arbeitet maximal mit 240 Hz, was Fans von schnellen Games glücklich macht. Der große DCI-P3-Farbraum wird vollständig abgedeckt, was satte Farben garantiert.

Das schicke Design mit Aluminium-Cover und die 24-Zonen-RGB-Tastatur sind ebenfalls ein Blickfang, der kraftvolle 90-Wh-Akku sorgt für mobile Ausdauer.

Im Prime Day 2025 gibt es MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-264 für nur 1.999 Euro, was einem Preisvorteil von 200 Euro für das topaktuelle Modell entspricht. Günstiger ist das Power-Paket aus GeForce RTX 5070 Ti High-End-Grafik und neuestem Core Ultra 7 Prozessor aktuell nicht zu bekommen.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Vector 16 HX AI A2XWHG-264 1.999 Euro 2.199 Euro 9 % Core Ultra 7 255HX, GeForce RTX 5070 Ti,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Vector 17 HX A14VHG-1012 2.199 Euro 2.699 Euro 19 % Core i9 14900HX, GeForce RTX 4080,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home

Power-Gaming mit RTX 50: MSI Katana 17 HX

Wer etwas weniger ausgeben möchte, aber dennoch in den Genuss der aktuellen RTX-50-Generation kommen möchte, der sollte einen Blick auf das MSI Katana 17 HX B14WGK-060 werfen. Als Prozessor kommt mit dem Intel Core i7 14650HX ein Modell der Raptor-Lake-Generation zum Einsatz, das mit 16 Kernen und bis zu 5,2 GHz aber absolut auf der Höhe der Zeit ist. MSI verbaut hier eine GeForce RTX 5070 Laptop, die mit 4.608 Shadereinheiten arbeitet und einen 8 GB großen Grafikspeicher vorweisen kann. Auch hier werden sämtliche aktuelle NVIDIA-Techniken wie DLSS4 und Full Raytracing unterstützt.

Das Katana 17 HX B14WGK-060 nutzt 16 GB an RAM sowie eine 1 TB fassende NVMe-SSD. Abstriche müssen an dieser Stelle also nicht gemacht werden. Ein 75 Wh starker Akku sorgt zudem dafür, dass das Gerät fernab der Steckdose mit langen Laufzeiten glänzen kann.

Auch bei diesem MSI-Modell sorgt die starke Cooler Boost 5 Kühlung dafür, dass die RTX-50-GPU mit voller TGP und ihrer Höchstgeschwindigkeit laufen kann.

Das Display besitzt eine Diagonale von 17 Zoll und löst mit FullHD auf. Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei 144 Hz, was bei Games einen sichtbaren Vorteil gegenüber klassischen 60-Hz-Panels beschert.

Auch beim MSI Katana 17 HX B14WGK-060 können beim Prime Day 200 Euro gespart werden. Anstelle von 1.799 Euro, müssen nur noch 1.599 Euro eingeplant werden.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Katana 17 HX B14WGK-060 1.599 Euro 1.799 Euro 11 % Core i7 14650HX, GeForce RTX 5070,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Katana 17 B13VGK-671 1.499 Euro 2.099 Euro 29 % Core i9-13900H, GeForce RTX 4070,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Sword 17 HX B14VGKG-037 1.399 Euro 2.299 Euro 39 % Core i7 14700HX, GeForce RTX 4070,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Katana 17 B13VFK-269 999 Euro 1.399 Euro 29 % Core i7-13620H, GeForce RTX 4060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Cyborg 15 A13VF-862 799 Euro 1.299 Euro 38 % Core i7-13620H, GeForce RTX 4060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home

Mega-Spartipp für Business-User: MSI Modern 15

Nicht nur Gamer kommen im Prime Day 2025 bei MSI voll auf ihre Kosten. Der MSI Modern 15 B7M-284 ist ein Allrounder, um außerhalb der eigenen vier Wände produktiv zu bleiben. Dafür steckt ein AMD Ryzen 5 7530U im gerade einmal 19,9 mm hohen und 1,75 kg leichten Gehäuse. Mit seinen sechs Kernen und der integrierten AMD-Radeon-Grafik bietet er eine rasante Rechenleistung für kreatives Arbeiten und beschleunigt alle Multimedia-Anwendungen. Daten werden auf einer 512 GB großen NVMe-SSD gespeichert, während der RAM 16 GB umfasst und im schnellen Dual-Channel-Modus läuft.

Das IPS-Panel besitzt beim MSI Modern 15 eine Diagonale von 15 Zoll und nutzt die FullHD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Die weiß beleuchtete Tastatur mit extra Ziffernblock sorgt für Komfort, Wi-Fi 6E für schnelles Funknetzwerk

Im Prime Day 2025 ist das Modern 15 B7M-284 für gerade einmal 369 Euro zu haben, was einer Ersparnis von satten 23 % gegenüber der UVP entspricht und der aktuelle Top-Preis für einen Laptop mit dieser Konfiguration ist.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Modern 15 B7M-284 369 Euro 479 Euro 23 % Ryzen 5 7530U, Radeon IGP,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Venture 17 AI A1MG-006 999 Euro 1.099 Euro 9 % Core Ultra 7 155H, Intel Arc,

16 GB, 512 Windows 11 Home

