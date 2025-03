Werbung

Zum Auftakt des Mobile World Congress in Barcelona kündigt Lenovo mit dem Yoga Pro 9i Aura Edition und dem kleineren Yoga Pro 7i Aura Edition neue Mobilgeräte an, die speziell für Kreative entwickelt wurden und eine hohe Leistung versprechen. Als Aura Edition wurden sie in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt.

Während das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition mit einem 16 Zoll großen Bildschirm ausgerüstet ist, kommt das Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition mit 14,5-Zoll-Display deutlich kompakter daher. Zwar werden beide von einem Intel-Core-Ultra-Prozessor auf Arrow-Lake-Basis bis hin zum Intel Core Ultra 9 285H angetrieben, doch nur das größere Modell lässt sich mit einer zusätzlichen NVIDIA-GeForce-RTX-50-Grafik bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5070 bestücken, während das Pro 7i mit der integrierten Arc-Lösung auskommen muss.

Dazu gibt es bis zu 64, bzw. 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und Platz für eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von maximal 1 TB. Die Displays sind hochwertige OLED-Panels mit großer Farbraumabdeckung oder HDR-Zertifizierung sowie schnellen 120 Hz und lösen nativ mit 3.200 x 2.000 oder 3.000 x 1.8767 Bildpunkten auf. Optional sind sie als Touchscreen erhältlich.

Moderne Schnittstellen wie HDMI 2.1, USB-C mit Thunderbolt 4, ein SD-Kartenleser oder WiFi 7 und Bluetooth 5.4 runden das Gesamtpaket weiter ab, genau wie ein hochwertiges Lautsprechersystem mit Dolby-Atmos-Technik. Neu ist auch die Yoga-Tastatur, welche über einen 1,5-mm-Tastenhub verfügt und mit einer öl- und wasserabweisenden Beschichtung versehen ist, um ein angenehmes und langlebiges Tippgefühl erreichen zu können. Das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition kommt so auf eine Bauhöhe von 17,9 mm und stemmt rund 1,93 kg auf die Waage, während das Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition mit 16,9 mm respektive 1,54 kg kompakter und leichter ausfällt.

Das neue Spitzenmodell soll ab Juni 2025 zu einem Preis ab 1.699 Euro nach Deutschland kommen, die kleinere Modellvariante soll dagegen noch im Laufe dieses Monats zu einem Preis ab 1.399 Euro starten. Außerdem wird Lenovo mit dem Yoga Pro 7 eine Variante mit AMD-Ryzen-AI-Prozessor und eine besonders schlanke Slim-Version auf den Markt bringen. Geplant sind außerdem neue 2-in-1-Geräte.