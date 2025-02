Werbung

Am Wochenende wurden im polnischen in Katowice die Intel Extreme Master 2025 veranstaltet und passend zum Gaming-Thema hat Acer vor Ort in Katowice zwei neue Gaming-Notebooks präsentiert. Wir waren vor Ort und konnten schon einen ersten Blick auf beide Geräte werfen, bevor wir uns die Eröffnung der Intel Extreme Masters angesehen haben.

Vorgestellt wurden Predator Helios Neo 16 AI und Predator Helios Neo 18 AI. Acer verspricht hier Next-Gen Gaming mit KI-Unterstützung. Die Predator Helios Neo AI-Serie setzt dabei einen starken Fokus auf Preis-Leistung. So will man durch den Einsatz ausgewählter Komponenten trotz günstigem Preis eine möglichst hohe Performance bieten. Die Modelle unterscheiden sich dadurch, dass sich das Helios Neo 16 AI (PHN16-73) an Gamer und professionelle Anwender richtet, die auch unterwegs viel Leistung benötigen. Das Helios Neo 18 AI (PHN18-72) hingegen soll als kompletter, leistungsstarker Desktop-Ersatz dienen. Beide Modelle setzen dabei auf ein minimalistisches Design. Neben einem RGB-Logo auf dem Deckel haben sie auch beide eine dynamische 4-Zonen-RGB-Tastatur.

Für die nötige Leistung sorgt dabei der Intel Core Ultra 9 275HX. Mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Notebook-GPU, die auf der NVIDIA Blackwell Architektur basiert, bieten die neuen Modelle eine KI-gestützte Grafikleistung. So sollen die Karten der Serie 50 Anwendern völlig neue Möglichkeiten eröffnen. NVIDIA DLSS 4 optimiert die Bildrate intelligent für flüssiges Gameplay, während Raytracing der 4. Generation realistische Lichteffekte ermöglicht. Gleichzeitig sorgen die Tensor-Cores der 5. Generation für neuronale Rendering-Technologien. Für Anwender, die kreativ tätig sind, bieten die verbauten GPUs Workflows für schnellere Rendering- und Bearbeitungsprozesse, während Entwickler mit NVIDIA NIM Microservices leistungsstarke KI-Modelle für KI-Assistenten, Agenten und Workflows auf NIM-kompatiblen Systemen nutzen können.

Das Helios Neo 16 AI verfügt über ein 16 Zoll OLED WQXGA-Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms. Das größere Helios Neo 18 AI bietet ein 18 Zoll Mini-LED WQXGA-Display mit einer Bildwiederholrate von 250 Hz und einer Reaktionszeit von 3 ms. Beide Modelle unterstützen NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus und einen MUX-Switch. Die 5. Generation der AeroBlade 3D-Lüfter, kombiniert mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und einer Vector Heat Pipe soll auch bei hoher Last für ausreichende Kühlung sorgen. Die PredatorSense 5.0 Utility App bietet die Möglichkeit, Leistung, Beleuchtung und Kühlung nach Wunsch anzupassen.

Als Speicher können bis zu 64 GB RAM und bis zu 2 TB SSD verbaut werden. Die Internetverbindung wird durch Intel Killer Ethernet E3100G und Wi-Fi 6E garantiert. Zusätzliche KI-gestützte Kommunikationsfunktionen sollen das gesamte Nutzungserlebnis verbessern. Acer PurifiedVoice 2.0 mit Triple-Mikrofon-Array und AI-Noise-Reduction-Technologie filtert störende Hintergrundgeräusche heraus, während die KI-gestützte Webcam-Lösung Acer PurifiedView 2.0 für das perfekte Bild sorgen soll. Ausgeliefert werden die Geräte mit Windows 11 und einem drei Monate gültigen PC Game Pass.

Das Predator Helios Neo 16 AI soll voraussichtlich ab Ende des zweiten Quartals 2025 ab 1.699 Euro verfügbar sein. Das Predator Helios Neo 18 AI soll zur gleichen Zeit ab 1.799 Euro erhältlich sein. Alle weiteren Informationen gibt es auch direkt bei Acer.