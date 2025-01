Werbung

Bei seiner Vero-Familie setzt Acer schon seit einigen Jahren auf ein nachhaltiges Design, das zu großen Teilen aus recyceltem PCR-Kunststoff (PCR - Post-Consumer-Recycled) und biobasierten Materialien setzt, nun aber mit weiteren Details wie einem aus Ocean-Bound-Kunststoff gefertigten Touchpad ergänzt wird, um den ökologischen Fußabdruck weiter zu minimieren. Zur CES 2025 überstellt man das Aspire Vero 16 mit neuer Hardware ins nächste Modelljahr.

So vertraut das Acer Aspire Vero 16 (2025) auf Intels neue Core-Ultra-Prozessoren der 200H-Serie, die bis hin zum Intel Core Ultra 7 255H reichen und die jeweils mit ihrer integrierten Arc-Grafik auskommen müssen. Dafür gibt es maximal 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD mit einem Speicherplatz von bis zu 1 TB. Damit dürfte für den gewöhnlichen Arbeitsalltag mehr als genug Leistung zur Verfügung stehen.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll und löst nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf. Weitere Details wie beispielsweise zur Bildwiederholfrequenz oder der Farbraumabdeckung macht Acer leider nicht.

Das 359,5 x 247 x 19,6 mm große und rund 1,8 kg leichte Gerät beschränkt sich bei der Konnektivität auf das Wesentliche. So gibt es zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen und einen HDMI-2.1-Ausgang, während drahtlos per WiFi 7 und nach Bluetooth 5.4 gefunkt wird. Einen integrierten Kartenleser oder sogar eine klassische USB-A-Buchse sucht man im Datenblatt leider vergebens. Dafür gibt es eine hochwertige 1440p-Webcam mit Privacy-Shutter für Videokonferenzen und einen Fingerabdruckleser für den biometrischen Login in Windows 11. Für die Audioausgabe sind zwei Lautsprecher mit DTS-Audio verbaut. Trotz nachhaltiger Materialen ist das Gehäuse nach dem Militärstandard 810H zertifiziert und soll sich so im Alltag als besonders stabil und robust erweisen.

Das Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal verfügbar. Über Preise spricht Acer in seiner Pressemitteilung leider noch nicht.