Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es zahlreiche Notebooks, Komplettsysteme, aber auch Grafikkarte mit NVIDIA GeForce RTX-GPU zu absoluten Schnäppchenpreisen. Wir haben die interessantesten Angebote zusammengetragen.

Egal ob Gamer oder Kreativ-Profi: NVIDIA bietet für alle Belange das passende Werkzeug wie schnelle Grafikkarten, entsprechende ausgestatte Laptops oder Desktop-PCs sowie die passenden G-SYNC-Displays. So sind ein hohes Arbeitstempo, eine ansprechende Optik und optimierte Reaktionsgeschwindigkeiten garantiert. Aber nicht nur hardwareseitig ist NVIDIA extrem stark aufgestellt, auch im Bereich der Software wird einiges geboten. Erst kürzlich wurde die neue NVIDIA App vorgestellt, die das gesamte Ökosystem an einer Stelle zugänglich macht.

Mit den starken Feiertagsangeboten ist jetzt die ideale Zeit, um sein System auf den neuesten Stand zu bringen.

Der entscheidende Mehrwert

In der nun schon dritten Hardware-Generation bieten die NVIDIA-GPUs eine Hardwarebeschleunigung der Raytracing-Effekte, die in immer mehr Spielen Einzug halten. Raytracing simuliert die Lichtverhältnisse in der realen Welt und bringt Reflexionen, Schatten und die globale Beleuchtung voll zur Geltung.

Unterstützt werden die Raytracing-Effekte durch DLSS als Durchbruch in der KI-generierten Grafik. Angetrieben von den Tensor Cores der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator als Bestandteil der Ada-Lovelace-GPUs nutzt DLSS in Version 3 die KI nicht nur für ein hochqualitatives Upscaling, sondern generiert zusätzliche Frames für mehr FPS.

NVIDIA Reflex bietet niedrige Latenz und somit ein verbessertes Reaktionsverhalten für alle kompetitiven Spieler. Reflex wurde von NVIDIA entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und für den Nutzer zugänglich zu messen. Im Zusammenspiel mit G-Sync liefern Grafikkarte und Monitor aufeinander abgestimmte Frames und ein flüssiges Pacing derselbigen.

Weitere Funktionen, die euch als Spielern und Nutzern eines PCs mit GeForce-Grafikkarte des Leben erleichtern sind:

NVIDIA Max-Q (optimierte Leistung für euer Gaming-Laptop)

NVIDIA Broadcast (ein KI-gestütztes Heimstudio)

NVIDIA Encoder (der NVENC vereint ein Videoencoding mit guter Leistung und hoher Bildqualität)

RTX Video (mehr Schärfe und Bildqualität für kristallklare Videos bis zu einer Auflösung von 4K)

Zentraler Baustein dabei ist die neue NVIDIA App. Sie vereint die für den Nutzer wichtigsten Funktionen und ermöglicht unter anderem die Installation des neuesten GeForce- oder Studio-Treibers. Zudem können über die NVIDIA App oben genannte Funktionen für Spiele ausgewählt werden. Zudem kann über die NVIDIA App der personalisierte KI-Chatbot NVIDIA ChatRTX installiert werden.

Indiana Jones inklusive: Schnelle GeForce RTX 4070 Super-Karten

Die in diesem Frühjahr vorgestellten GeForce RTX 4070 Super-Modelle können bereits grundlegend mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten. Dank der AD104-GPU und 12 GB an GDDR6-Speicher wird eine hohen Rohleistung realisiert. Zusätzlich gibt es aber noch einen AI-gestützten Performance-Boost von NVIDIA DLSS 3, sodass virtuelle Welten mit Raytracing noch realistischer zum Leben erweckt werden. Zum Black Friday sind jetzt zwei Karten zusätzlich stark reduziert.

Die MSI GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM besitzt ein super schlankes und leistungsstarkes Design. So kann die Karte auch in ein kompaktes Gehäuse integriert werden, ohne dass Kompromisse bei der Leistung gemacht werden müssen. Das TRI-FROZR-3-Kühlungssystem mit TORX 5.0-Lüftern ermöglicht eine optimierte Wärmeableitung bei einem gleichzeitig leisen Betrieb.

Im Rahmen der Black Friday Promotion von NVIDIA ist die MSI GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM zu einem Preis von 675 Euro verfügbar.

Die ASUS ProArt GeForce RTX 4070 SUPER OC ist ein zweites reduziertes Modell, das speziell für Creator-PCs vorgesehen ist. Mit seinem 2,5-Slot-Design ist die ProArt-Karte bestens für kompakte PCs geeignet. ASUS setzt auf drei Axial-Lüfter, welche laut ASUS einen um 21 % erhöhten Luftstrom garantieren. Doppelkugellager-Lüfter sorgen zudem dafür, dass die leistungsstarke Karte dauerhaft leise betrieben werden kann.

Auch beim ASUS-Modell kann massiv gespart werden, denn die ProArt GeForce RTX 4070 SUPER OC wird für 719 Euro angeboten.

Damit aber nicht genug: Wer sich für eine der beiden Karten entscheidet, kann sich zusätzlich über das Blockbuster-Game "Indiana Jones und der große Kreis" freuen, das es aktuell kostenlos zu den Karten mit dazu gibt.

Mobile Leistungsträger: Laptops mit GeForce-RTX-GPU

Aktuelle Laptops mit RTX-GPU sind sowohl für Gamer als auch Kreativ-Anwender ideal ausgestattet. Die Max-Q-Technologie nutzt AI um die Geräte immer im optimalen Modus zu betreiben, der Anwender muss sich um nichts kümmern und kann sich voll und ganz auf seine aktuellen Projekte konzentrieren. Das ermöglicht lange Laufzeiten bei einer gleichzeitig immer idealen Performance.

Beim HP OMEN 17-db0174ng handelt es sich um ein 17-Zoll-Modell, dessen 144 Hz schnelles FullHD-Display von einer GeForce RTX 4060 befeuert wird. So können sich Gamer über eine schnelle und direkte Wiedergabe freuen. Als CPU kommt ein AMD Ryzen 7 8845HS mit 8 Kernen zum Einsatz, der mit 16 GB an schnellem DDR5-Speicher und einer 1 TB fassenden SSD kombiniert wird. Im Rahmen der Weihnachtsangebote von NVIDIA ist das Gerät schon für 999 Euro zu bekommen.

Einen satten Rabatt von 23 % gibt es auf das ASUS TUF Gaming F17 FX707VI-HX098W, ein weiteres 17-Zoll-Modell mit 144-Hz-Panel, das Dank GeForce RTX 4070 sogar noch schneller zu Werke geht. Als CPU kommt hier ein Intel-Derviat zum Einsatz, genauer gesagt ein Core i7-13620H mit sechs Performance und vier Effizienz-Kernen. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auch hier auf 16 GB, die SSD auf 1 TB. Mit einem Preis von 1.299 Euro ist dieses Gerät momentan stark rabattiert. Zusätzlich gibt es auch hier das aktuelle Game "Indiana Jones und der große Kreis" mit dazu.

Wer ein etwas handlicheres Gerät sucht, der kann zum MSI Cyborg 15 A13VE-1005 greifen, bei dem es sich um einen 15-Zöller handelt. Auf die nötige Leistung muss dennoch nicht verzichtet werden, denn es wird eine GeForce RTX 4050 mit einem Intel Core i5-13420H kombiniert. Passend dazu gibt es 16 GB RAM und eine 512 GB fassende SSD. Für einen Preis von 699 Euro erhält man hier also eine gelungene Ausstattung zum kleinen Preis.

Die besten Notebook-Angebote im NVIDIA Weihnachts-Sale Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis HP OMEN 17-db0174ng - 17 Zoll

(Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16 GB RAM, 1TB SSD, 144 Hz) 999 Euro 1.399 Euro 30 % HP OMEN 16-xf - 16 Zoll

(Ryzen 7 7840HS, RTX 4070, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 165 Hz) 1.299 Euro 2.099 Euro 38 % ASUS TUF Gaming F17 FX707VI-HX098W - 17 Zoll

(Core i7-13620H, RTX 4070, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 144 Hz) 1.299 Euro 1.699 Euro 23 % ASUS TUF Gaming A17 (FA707NV-HX022) - 17 Zoll

(Ryzen 5 7535HS, RTX 4060, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 144 Hz) 899 Euro 1.199 Euro 25 % MSI Thin 15 B12UC-2447 - 15 Zoll

(Core i5-12450H, RTX 3050, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 144 Hz) 666 Euro 729 Euro 8 % MSI Cyborg 15 A13VE-1005 - 15 Zoll

(Core i5-13420H, RTX 4050, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 144 Hz) 699 Euro 999 Euro 30 % GIGABYTE AORUS 15 BKF-H3DE754SH - 15 Zoll

(Core i7-13620H, RTX 4060, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 165 Hz) 999 Euro 1.499 Euro 33 %

Für Gamer und Kreative: Schnelle Komplettsysteme

Neben den vorgestellten Notebooks befinden sich unter den NVIDIA Weihnachtsangeboten auch mehrere Komplettsysteme von CSL, MemoryPC oder ONE.

Der CSL Sprint 5683 für 579 Euro setzt auf eine GeForce RTX 4060 und einen Ryzen 5 5500. Dazu gibt es eine 500 GB große SSD und 16 GB an Arbeitsspeicher. Mit einer GeForce RTX 4070 und einem Ryzen 7 8700 F, sowie 32 GB RAM und einer 1 TB fassenden SSD ist der CSL Sprint 5715 ein ganzes Stück leistungsstärker, aber mit 1.099 Euro auch etwas teurer. Dafür kann direkt das beiliegende "Indiana Jones und der große Kreis" gespielt werden.

Der 619 Euro teure MemoryPC Gaming PC RTX 4060 nutzt ebenfalls eine Force RTX 4060 und einen Ryzen 5 5500 mit sechs 3,6 GHz schnellen Kernen. Im schicken Case mit Glasfenster kommen zudem eine 500 GB fassende SSD und 16 GB RAM unter.

Der ONE GAMING PC NVIDIA Holiday 02 setzt auf eine GeForce RTX 4070 und kombiniert diese mit einer leistungsstarken CPU aus dem Hause Intel, genauer dem Core i7-13700KF. Passend dazu ist der Arbeitsspeicher mit 64 GB üppig dimensioniert. Daten können auch hier auf einer 1 TB fassenden SSD gespeichert werden. In Rahmen der Weihnachtsangebote gibt es das System schon für 1.599 Euro - "Indiana Jones und der große Krei"s gibt es auch hier kostenlos dazu.

Die besten Komplettsystem-Angebote im NVIDIA-Weihnachtssale Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis CSL Sprint 5683

(GeForce RTX 4060, Ryzen 5 5500, 16 GB RAM, 500 GB SSD) 579 Euro 699 Euro 17 % CSL Sprint 5715

(GeForce RTX 4070, Ryzen 7 8700F, 32 GB RAM, 1 GB SSD) 1.099 Euro 1.199 Euro 24 % CSL Speed 4766

(GeForce RTX 4060, Ryzen 5 5500, 16 GB RAM, 500 GB SSD) 1.479 Euro 1.679 Euro 15 % MemoryPC Gaming PC RTX 4060

(GeForce RTX 4060, Ryzen 5 5500, 16 GB RAM, 500 GB SSD) 619 Euro 699 Euro 12 % ONE GAMING PC NVIDIA Holiday 02

(GeForce RTX 4070, Core i7-13700KF, 64 GB RAM, 1 TB SSD) 1.599 Euro 1.749 Euro 9 %

