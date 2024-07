Werbung

Im Rahmen des Prime Day am 16. und 17. Juli gibt es auch von Lenovo zahlreiche spannende Produkte zu teils deutlich niedrigeren Preisen abzustauben. Mit dabei sind natürlich nicht nur leistungsstarke Gaming-Laptops der Legion- und LOQ-Familie, sondern auch richtige Arbeitstiere mit hochwertigen Displays für unterwegs. Ein Highlight ist der Gaming-Handheld mit Ryzen-Z1-Extreme-SoC und Radeon Graphics sowie einem hochauflösenden 8,8-Zoll-Display mit WQXGA-Auflösung, welches gegenüber den Konkurrenten von Valve, ASUS oder MSI fast schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Wir stellen die interessantesten Angebote von Lenovo vor.

Lenovo Legion Go 8APU1

Highlight unter den Prime-Day-Angeboten von Lenovo ist das Legion Go. Der Gaming-Handheld setzt auf einen AMD Ryzen Z1 Extreme mit acht Zen-4-Kernen und wird von einer zwölf Compute-Unit starken Radeon-Grafik mit moderner RDNA-3-Architektur unterstützt. Damit bietet man in etwa die gleiche Technik wie viele andere Gaming-Handhelds, geht vor allem aber beim Display andere Wege. So setzt das Gerät auf einen 8,8 Zoll großen Bildschirm, der nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten arbeitet und eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz verspricht. Damit einher gehen größere Abmessungen von 299 x 131 x 41 sowie ein Gewicht von 854 g. Die Controller lassen sich abnehmen, womit das Lenovo Legion Go als reines Multimedia-Konsumgerät beispielsweise im Flugzeug eingesetzt werden kann. Vorinstalliert ist bereits Windows 11.

Regulär kostet das Lenovo Legion Go mit 16 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB Flashspeicher 799 Euro. Im Rahmen des Prime Days wird es bis zum 17. Juli 100 Euro günstiger angeboten. Ab 599 Euro geht es los!

Lenovo Legion Slim 5 16APH8

Wer es beim Spielen traditioneller haben möchte, für den hält Lenovo das Legion Slim 5 16APH8 bereit. Der Gaming-Laptop wird von einer Kombination aus AMD Ryzen 7 7840HS und NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop befeuert und kann mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB großen NVMe-SSD aufwarten. Das Display kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll, bietet 2.560 x 1.600 Bildpunkte und 165 Hz sowie eine breite Farbraumabdeckung. Hochwertige Lautsprecher mit Nahimic Audio Enhancer und natürliche viele moderne Anschlüsse bis hin zu USB Typ-C, HDMI 2.1 oder WiFi 6E und Gigabit-LAN samt SD-Kartenleser gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Für die Stromversorgung unterwegs steckt im 25,2 mm schlanken und 2,4 kg schweren Gaming-Boliden ein 80 Wh starker Stromspeicher.

Im Zuge des Prime Days gibt es das Lenovo Legion Slim 5 16APH8 bereits für 1.399 Euro und damit für stolze 500 Euro günstiger.

Lenovo Legion Pro 5 16ARX8

Nicht weniger langsam ist das Lenovo Legion Pro 16ARX8. Hier gibt es für 1.199 Euro statt 1.649 Euro einen 16-Zoll-Bildschirm mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Dieser ist mit 240 Hz jedoch deutlich performanter und unterstützt NVDIAs G-Sync-Technik. Kein Wunder also, dass sich eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop mit den vollen 140 W um die 3D-Beschleunigung kümmern darf. Abgerundet wird die technische Ausstattung von einem AMD Ryzen 9 7945HX mit 16 Kernen, 16 GB DDR5-RAM mit 5.600 MHz und einer NVMe-SSD mit üppigen 1 TB Kapazität. Die beiden USB-C-Ports erlauben nicht nur einen schnellen Datentransfer per USB 3.2 Gen2, sondern ermöglichen mittels Adapter obendrein DisplayPort 1.4 und Power-Delivery mit bis zu 140 W. HDMI 2.1 und klassische USB-A-Schnittstellen sowie RJ-45-Ethernet und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse gibt es natürlich ebenfalls. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Das hochwertige Aluminiumgehäuse kommt auf Abmessungen von 363,4 x 260,35 x 26,75 mm und stemmt knapp unter 2,5 kg auf die Waage.

Lenovo LOQ 15IRX9

Die LOQ-Serie von Lenovo richtet sich eher an preisbewusste Spieler. Auch hier gibt es mit den Lenovo LOQ 15 15IRX9 ein entsprechendes Gerät, welches zum Prime Day noch einmal erheblich im Preis gesenkt wurde. Zu einem Dealpreis von 699 Euro bekommt man ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Panel mit 144 Hz und einen Intel Core i5-13450H mitsamt einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Dazu gibt es 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD. Anschlussseitig werden drei USB-A-Schnittstellen, eine USB-C-Buchse mit 10 Gbit/s und Power Delivery sowie HDMI 2.1, Gigabit-Ethernet und eine 3,5-mm-Audiobuchse geboten. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.2 gefunkt. Das alles findet in einem 359,86 x 258,7 x 23,9 mm großen und rund 2,38 kg leichten Kunststoffgehäuse Platz. Regulär werden für das Lenovo LOQ 15 15IRX9 979 Euro aufgerufen.

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

Wer weniger spielt und vielmehr auf ein leistungsstarkes Arbeitstier mit gutem Display angewiesen ist, der sollte einen Blick auf das Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 werfen. Für 799 Euro und damit 180 Euro günstiger als sonst gibt es zum Prime Day einen leistungsstarken AMD Ryzen 7 7840HS mit acht Zen-4-Kernen und einer integrierten Radeon 780M, welche professionelle Anwendungen beschleunigen kann. 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit flotten 6.400 MHz und eine schnelle M.2-SSD mit 1 TB an Speicherplatz sowie performanter PCI-Express-4.0-Anbindung runden das Gesamtpaket weiter ab.

Ein Highlight ist klar das Display, denn dieses kommt auf eine Diagonale von 14,5 Zoll, womit sich das Gerät äußerst portabel zeigt. Das blickwinkelstabile IPS-Panel arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, soll Helligkeitswerte von mindestens 350 Nits erreichen und den sRGB-Farbraum mit 90 Hz vollständig abdecken können. Dank der Eyesafe-Technik können für die Augen anstrengende Blautöne automatisch herausgefiltert werden. Das Gehäuse ist mit 325,5 x 226,49 x 15,6 mm sehr kompakt, mit 1,49 kg recht leicht und dennoch nach dem Militärstandard MIL-810H zertifiziert, was dem 14-Zöller eine hohe Robustheit im Alltag beschert.

Lenovo Yoga Slim 6 14APU8

Das Lenovo Yoga Slim 6 14APU8 wird hingegen von einem auf Effizienz getrimmten AMD Ryzen 5 7540U befeuert, der mit einer integrierten AMD Radeon 740M ausgerüstet ist. Vorinstalliert sind zudem 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD. Das Display bietet 14 Zoll mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und ist ein hochwertiges OLED-Panel mit 400 Nits, 100-prozentiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und sogar DisplayHDR-True-Black-500-Zertifizierung. Obendrein stellt das nur 14,9 mm schlanke und 1,35 kg leichte Vollmetallgehäuse alle modernen Schnittstellen wie USB4, USB-A oder HDMI samt WiFi 6E und Bluetooth 5.3 bereit.

Zum Prime Day gibt es das Lenovo Yoga Slim 6 14APU8 schon für 649 Euro statt für 899 Euro. 250 Euro können hier also gespart werden.

Lenovo IdeaPad Slim 3 16ABR8

Ein weiteres spannende Angebot ist das IdeaPad Slim 3 16ABR8, welches während Amazons Rabattaktion für Prime-Kunden bis zum 17. Juli schon für 449 Euro angeboten wird. Damit lassen sich gegenüber den regulären 649 Euro 200 Euro sparen. Dafür gibt es einen AMD Ryzen 5 7530U mit sechs Kernen und zwölf Threads sowie eine integrierte AMD Radeon Graphics, die sich ihren Videospeicher vom 16 GB fassenden Arbeitsspeicher abzwackt. Die SSD umfasst sogar recht üppige 1 TB und ist natürlich ein schnelles PCIe-Modell.

Das Display ist ein 16-Zoll-Panel mit WUXGA-Auflösung und damit mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten. Das 359,2 x 257 x 17,9 mm kompakte und 1,74 kg leichte Kunststoffgehäuse bietet mit USB 3.2Gen1 nach USB-A und -C sowie mit HDMI 1.4 und sogar einen SD-Kartenleser eigentlich alles, was man im normalen Arbeitsalltag benötigen dürfte. WiFi 6 ist ebenso integriert wie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 47 Wh starker Akku unter der Haube.

