Werbung

Auf der Computex 2024 gibt es nicht nur zahlreiche neue Produkte zu sehen, die in Kürze oder schon sehr bald auf den Markt kommen werden, sondern auch eine Reihe von Prototypen und Konzeptideen. Eines davon ist Project Dali von ASUS.

Dabei handelt es sich um ein Notebook, das auf der Rückseite des eigentlichen Hauptbildschirms über ein zusätzliches ePaper-Display verfügt. Dieses erstreckt sich beim gezeigten Prototypen fast über die gesamte Fläche und kommt auf etwa 13 Zoll. Gedacht ist es allerdings nicht etwa für weitere Eingabemöglichkeiten, vielmehr dient es zur Individualisierung. Statt neue Sticker und Aufkleber auf die Rückseite seines Notebooks zu kleben, ändert man einfach per Software das Aussehen seines Bildschirmdeckels und kann so ein dezentes Zeichen für seine Lieblingsspiele, Serien, Filme gar Ansichten setzen.

Das ePaper-Display kann im Gegensatz zu anderen Projekten und ähnlichen Ansätzen nämlich auch Farben darstellen. Der Wechsel des Motivs dauert etwa zehn Sekunden, bis er vollzogen ist, wobei er dies mit einem eindrucksvollen Flimmern macht, was im Café sicherlich noch einmal die Aufmerksamkeit anderer erhöht. Dafür lassen sich nicht nur einfache Textpassen angeben, sondern auch kleinere Grafiken, wobei ASUS hier eine Vielzahl unterschiedlicher Smilys und Emoticons bereits zur Auswahl stellt. Man kann sich jedoch auch selbst kleinere Grafiken bauen oder gar einfache Fotos importieren. Die Software ist dabei so einfach und simpel gehalten, wie Microsoft Paint. Grafik anfertigen und nach dem Klick auf "Apply" wechselt direkt das Motiv. Als Basis für Project Dali dient im Übrigen ein typisches Zephyrus-Notebook.

Ob ASUS den Ansatz so weiter fortführen wird, bleibt abzuwarten. Mit Sicherheit werden die damit gemachten Erfahrungen in Zukunft an der einen oder anderen Stelle bei den kommenden Notebooks des Hersteller mit einfließen. Bis dahin bleibt das Projekt natürlich eine Konzeptidee.