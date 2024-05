Werbung

Neben dem von Grund auf neu entwickelten MateBook X Pro hat Huawei am Abend in Dubai auch sein MateBook 14 neu aufgelegt, welches bislang nicht immer in Deutschland erhältlich war, das man in der Modellvariante für 2024 aber auch hierzulande wieder anbieten möchte – wann, das lässt man noch offen. Es wird jedenfalls zwei verschiedene Varianten geben, die sich sowohl bei der Ausstattung als auch in der Farbe unterscheiden werden. Während das Basismodell ein silbergraues Gehäuse bieten wird, kommt das Spitzenmodell in einem dezenten Grünton daher.

Angetrieben werden beide entweder von einem Intel Core Ultra 5-125 oder Core Ultra 7-155H, sind mit jeweils 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher ausgerüstet und haben eine 512 GB oder 1 TB große NVMe-SSD integriert. Beim Bildschirm will man mit deutlich teureren High-End-Ultrabooks mithalten können. Sie setzt man auf ein 14,2 Zoll großes OLED-Panel, das dank schlanker Bildschirmränder eine Screen-to-Body-Ratio von 91 % erreicht und nativ mit einem Seitenverhältnis von übersichtlichen 3:2 und 2.800 x 1.800 Bildpunkten auflöst. Es soll den sRGB- und DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz erreichen können und es auf Spitzenhelligkeiten von 450 Nits bringen. Es ist ein Touchscreen für die 10-Punkt-Finger- und Stift-Bedienung.

All das bringt man in einem Vollmetallgehäuse mit einer Bauhöhe von nur 14,5 mm und einem Gesamtgewicht von 1,31 kg unter. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 70 Wh starker Akku unter der Haube, der für Laufzeiten von bis zu 19 Stunden sorgen soll und über ein externes 65-W-Netzteil per Typ-C geladen wird. Gekühlt wird die Hardware über zwei weiter optimierte Shark-Fin-Lüfter mit 102 ultra-dünnen Lüfterblättern. Zur weiteren Ausstattung gehören HDMI, USB-A und USB-C sowie WiFi 6 und Bluetooth. Auf Thunderbolt 4 oder einen integrierten Kartenleser muss man leider verzichten. Ein Fingerabdruck-Sensor ist direkt im Einschaltknopf integriert, die Webcam arbeitet mit FullHD-Auflösung.

Angaben zur Verfügbarkeit und Preis in Deutschland will Huawei zu einem späteren Zeitpunkt machen.