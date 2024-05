Werbung

Huawei hat heute in Dubai sein neuestes Ultrabook-Flaggschiff präsentiert, welches bald auch nach Deutschland kommen soll. Das Huawei MateBook X Pro wurde komplett neu entwickelt und setzt nun auf ein Magnesium-Gehäuse in Keilform, womit es von seiner dicksten Stelle nach vorne und zu den Seiten hin stetig flacher wird. An seiner dünnsten Stelle kommt es auf gerade einmal 4 mm, an der dicksten Stelle hingegen auf 13,5 mm. Dabei bringt es 980 g auf die Waage. Vor allem beim Bildschirm, der Tastatur und bei der Kühlung wollen die Chinesen einige Gewichtsoptimierungen vorgenommen haben, ohne dabei bei der Leistung oder Ausstattung Abstriche machen zu müssen.

So setzt das Gerät natürlich auf die mobilen Meteor-Lake-Prozessoren von Intel, welche kurz vor dem Jahreswechsel ins Rennen geschickt wurden. Die Auswahl reicht von einem Intel Core Ultra 7-155H bis hin zu einem Intel Core Ultra 9-185H, die bei Dauerlast jeweils 40 W erreichen sollen. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich die integrierte Arc-Grafik verantwortlich. Dazu gibt es bis zu 32 GB an Arbeitsspeicher und eine 1 oder 2 TB fassende NVMe-SSD. Gekühlt wird die Hardware über zwei weiter optimierte Shark-Fin-Lüfter, die über ein Drei-Segment-Leiterplatten-Design links und rechts im Gerät sitzen.

Ein Highlight soll vor allem das Display sein. Dieses ist ein 14,2 Zoll großes OLED-Panel, das nativ mit 3.120 x 2.080 Bildpunkten auflöst und damit ein übersichtliches 3:2-Format bietet. Die Bildwiederholrate passt sich automatisch an die Gegebenheiten an und soll bis zu 120 Hz erreichen. Außerdem werden der sRGB- und DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt, womit selbst Foto- und Videoprofis voll auf ihre Kosten kommen sollen. Das Kontrastverhältnis wird mit 1.000.000:1 angegeben, die Helligkeit mit einer Spitze von 1.000 Nits, womit sich auch HDR-Inhalte problemlos darstellen lassen. Im Standard-Modus sollen es 600 Nits sein. Es ist ein Touchscreen für 10-Punkt-Fingertab- und Stift-Bedienung.

Zur weiteren Ausstattung gehören USB-C und -A, wobei sogar Thunderbolt 4 geboten wird, aber auch HDMI und WiFi 6 sowie Bluetooth. Fingerabdruck-Sensor, ein Kameraschalter zum Schutz der Privatsphäre und sechs Lautsprecher sowie vier Digitalmikrofone und verschiedene Sensoren für Helligkeit sind ebenfalls mit von der Partie. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 70 Wh starker Stromspeicher unter der Haube, der bis zu elf Stunden Videowiedergabe verspricht und auf eine Laufzeit von etwa 6,5 Stunden bei täglicher Nutzung kommen soll. Aufgeladen wird er über ein 90 W starkes Typ-C-Netzteil. Das gläserne Touchpad hat für Berührungs- und Wischgesten einen kleinen Vibrations-Motor integriert und kann verschiedene Druckstufen erkennen.

Deutsche Preise und Angaben zur Verfügbarkeit will Huawei zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.