Werbung

Zum Auftakt der CES 2024 in Las Vegas hat Lenovo all seine Gaming-Laptops auf den neuesten Stand der Technik gebracht und mit vielen Details verbessert. Überarbeitet wurde nicht nur die klassische Legion-Familie einschließlich der kompakteren Slim-Variante, sondern auch die LOQ-Reihe für Einsteiger, der wir einen separaten News-Beitrag spendiert haben.

Angeführt wird die Legion-Familie vom Lenovo Legion 9i. Dieses wird künftig von einem Intel Core i9-14900HX der Desktop-Klasse befeuert und kann mit verschiedenen GeForce-RTX-40-Ablegern bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop kombiniert werden, womit mitunter die schnellsten Komponenten verbaut werden. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 2 TB.

Das 16 Zoll große Display ist beim Spitzenmodell mit Top-Ausstattung ein Mini-LED-Panel mit nativen 3.200 x 2.000 Bildpunkten und einer schnellen Bildwiederholrate von 165 Hz bei 3 ms. Dank der hohen Maximal-Helligkeit von 1.200 Nits ist für es HDR-Inhalte prädestiniert und DisplayHDR-1000-zertifiziert. Aufgrund der vollständigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums richtet es sich nicht nur an Spieler, sondern soll außerdem den anspruchsvollen Kreativ-Arbeiter ansprechen. Es ist bietet aber auch G-Sync- und FreeSync-Support. Der Bildschirm des neuen Lenovo Legion 9i ist neben der reinen Hardware also ein echtes Highlight.

Moderne Schnittstellen und Anschlüsse wie Thunderbolt 4, WiFi 7 oder ein leistungsstarker 99-Wh-Akku sind bei einer Top-Ausstattung fast schon obligatorisch. Genau wie eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung bei der Tastatur, die über einen Hub verfügt.

Das Lenovo Legion 9i kommt trotz dieser Leistungsdaten auf eine Bauhöhe von nur 22,7 mm und stemmt rund 2,5 kg auf die Waage. Das hat jedoch seinen Preis: 4.999 Euro will Lenovo dafür ab Februar 2024 haben.

Auch die kleineren Ableger werden aufgefrischt

Mit einem Preis von 3.299 und 1.399 Euro deutlich günstiger sind das Lenovo Legion 7i und das Lenovo Legion 5i, welche ebenfalls ab Ende Februar, bzw. ab Anfang April in die Läden kommen sollen. Zwar lassen auch sie sich bis hin zum Intel Core i9-14900HX konfigurieren, jedoch ist bei der Grafiklösung bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop mit einer TGP von 115 W Schluss. Der 16-Zoll-Bildschirm des Legion 7i löst im Spitzenmodell ebenfalls mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten auf, ist jedoch maximal ein IPS-Panel mit 430 Nits. Es gibt aber auch Varianten mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, mit 240 oder 165 Hz und Pantone-Zertifizierung. Beim Lenovo Legion 5i gibt es zudem kleinere Versionen als 16 Zoll, wobei man hierzu zur CES-Ankündigung keinerlei weitere Angaben macht. Ansonsten runden maximal 32 GB RAM und eine M.2-SSD mit bis zu 1 TB Speicherplatz das Gesamtangebot ab.

Bessere Kühlung in den Pro-Modellen

Außerdem gibt es von beiden Serien wieder eine Pro-Variante, die sowohl bei CPU und GPU die jeweils höchsten TGP-Werte ohne künstliche Drosselung verspricht. Erreicht wird das durch die "Coldfront: Hyper"-Wärmelösung. Dabei soll die Abwärme durch eine kanalartige Überdruckkammer in der Mitte des Notebooks geleitet werden, ohne sich mit frischer Kaltluft zu vermischen. Über die untere D-Abdeckung kann diese dann heraustreten, bzw. angesaugt werden, wodurch der Wärmeaustausch optimiert werden soll. Das Lenovo Legion Pro 7 wird rund 3.299 Euro kosten.



Die Slim-Variante orientiert sich mit einer Bauhöhe von 25,2 mm und einem Gesamtgewicht von rund 2,3 kg am Legion 5i, ist allerdings ausschließlich mit einer AMD-Ryzen-8040-CPU und sogar in einer Thinner-Version erhältlich, die dann zusätzlich mit einer GeForce RTX 4050 Laptop auskommen muss. Dafür fallen die Abmessungen mit 359,7 x 260,3 x 21,9 mm dann noch einmal kompakter und mit 2,1 kg auch etwas leichter aus. Ab 1.499 Euro soll das Lenovo Legion Slim 5 ab voraussichtlich April in die Läden kommen.

Alle vier Serien besitzen außerdem einen dedizierten AI-Chip, welcher die Leistung von Prozessor und Grafikkarte automatisch anhand des aktuellen Leistungsumfeldes dynamisch anpassen soll, um so entweder die Leistung zu steigern, oder aber die Laufleistung. Dann wird auch Einfluss auf die Lüftergeschwindigkeiten genommen. Die neue LA3-P-Version im Lenovo Lenovo Legion 9i kann per Lightning Audio Sync sogar die RGB-Beleuchtung des Geräts mit dem Sound synchronisieren, um ein noch intensiveres Spielerlebnis möglich zu machen.