Werbung

Huawei hat sein MateBook 14, welches zuletzt sogar auch von AMDs Ryzen-Prozessoren befeuert werden konnte, aktualisiert. Das schlanke und leichte Ultrabook schwenkt überwiegend auf die mobilen Core-Prozessoren der 12. Generation um.

So setzt die neue Modellgeneration auf einen Intel Core i5-1240P, welcher der Alder-Lake-P-Familie entspringt und vier Performance- sowie acht Effizienz-Kerne mit einem Takt von 1,7 bis 4,4 GHz zu bieten hat. Um die Grafikbeschleunigung kümmert sich die integrierte Intel Iris Xe, welche in diesem Fall 80 Execution-Units aktiviert hält, die mit bis zu 1,3 GHz arbeiten. Der SoC ist offiziell in der 28-W-TDP-Klasse einsortiert. Per Fn-Funktion kann dieser sogar kurzzeitige Spitzenlasten von bis zu 35 W erreichen. Möglich wird dies dank zweier Shark-Fin-Lüfter mit zwei großen 6-mm-Heatpipes.

Dazu gibt es 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung und einer Speicherkapazität von 512 GB. Damit soll ein produktives Arbeiten und Lernen unterwegs problemlos möglich sein. Dank starkem Akku mit einer Nennkapazität von 55 Wh soll das den ganzen Tag über möglich sein. Er lässt sich über ein kompaktes und leichtes 65-W-Netzteil per USB-C laden. Das Display kommt auf 14 Zoll und löst nativ mit 2.160 x 1.440 Bildpunkten auf, womit eine hohe Pixeldichte von 185 ppi erreicht wird.

Obendrein gibt es besonders schlanke Bildschirmränder und damit eine hohe Screen-to-Body-Ratio von 90 %. Das IPS-Panel soll den sRGB-Farbraum vollständig abdecken, Kontraste von bis zu 1.500:1 erreichen und auf eine maximale Helligkeit von 300 Nits kommen. Optional ist eine Touchbedienung per Fingertab oder einen Stylus möglich. WiFi 6 mit 2x2 MIMO und Bluethoot 5.1 sind ebenfalls mit an Bord. Anschlussseitig werden zwei USB-3.2-Gen1-Ports sowie eine Typ-C-Schnittstelle samt HDMI und 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Eine 720p-Webcam sowie ein Fingerabdrucksensor im Power-Button sind obligatorisch.

All das bringt Huawei in einem 307,5 x 223,8 x 15,9 mm großen und 1,49 kg leichten Aluminiumgehäuse unter. Das Gehäuse gibt es ausschließlich in Space Gray und wurde mit einer 150er-Körnung standgestrahlt. Das neue Huawei MateBook 14 ist ab sofort für 1.099 Euro über den hauseigenen Onlineshop erhältlich.