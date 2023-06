Werbung

Bereits im Vorfeld der Computex 2023 hat Acer eine neue Generation des Swift Edge 16 präsentiert – ein schlankes 16-Zoll-Ultrabook, das ab August abhängig der Ausstattung zu einem Preis ab 1.499 Euro nach Deutschland kommen wird.

Das Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) wechselt auf die Ryzen-7040-APUs von AMD, wobei verschiedene Modelle bis hin zum AMD Ryzen 7 7840U und somit acht Rembrandt-Kerne mit einem Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz zur Verfügung stehen. Damit vertraut man auf die integrierte AMD Radeon 780M als Grafikbeschleuniger. Dazu gibt bis zu 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-Gen4-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB.

Während das Vorjahresmodell noch mit einem UHD+-Panel ausgerüstet war, gibt es beim neusten Modelljahr ein WQXGA+-Display mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten und einem 16:10-Seitenverhältnis. Der 16 Zoll große OLED-Bildschirm soll neben guten Schwarzwerten und hohen Kontrasten eine schnelle Bildwiederholrate von 120 Hz erreichen und in Sachen Farbwiedergabe den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, womit professionelle Anwender aus der Kreativbranche bestens bedient sein dürften. Obendrein ist es nach True Black HDR 500 zertifiziert.

Verbessert hat Acer das Swift Edge außerdem bei der Konnektivität, denn die neuste Version unterstützt nun WiFi 7 (802.11be) und damit Geschwindigkeiten von bis zu 5,8 Gbit/s im kabellosen Heimnetz bei niedrigeren Latenzzeiten von unter 2 ms. Drahtlos wird aber auch per Bluetooth 5.1 kommuniziert. Ansonsten stehen zwei USB-C-Schnittstellen mit Power Delivery von bis zu 65 W, zwei klassische USB-A-Ports und einmal HDMI 2.1 sowie eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Ein microSD-Kartenleser ist ebenfalls integriert.

Im oberen Bildschirmrand ist eine verbesserte QHD-Webcam eingelassen. Der Akku soll Laufzeiten von bis zu 8,5 Stunden ermöglichen und kann per USB-C schnellgeladen werden. All das bringt man in einem ultraflachen und leichten Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung mit einer Bauhöhe von nur 12,95 mm und einem Gesamtgewicht von nicht ganz 1,2 kg unter.

Voraussichtlich ab August soll das neue Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) verfügbar sein.