Bereits zur Vorstellung des neuen Swift Go zur CES 2023 zu Beginn des Jahres verabschiedete sich Acer von seiner bisherigen Namensgebung innerhalb der Swift-Familie und vereinfachte diese deutlich. Es wird mit Go, Edge und X nur noch drei verschiedene Serienableger geben, deren Kennzeichnung untereinander über die Bildschirmgröße definiert wird – so handhaben es inzwischen einige Hersteller. Zu seiner heutigen next@acer-Pressekonferenz hat man jetzt das Acer Swift X 16 präsentiert.

Dieses richtet sich überwiegend an Kreative und Designer, die ein wertiges Gerät mit hochwertigem Display und schneller Hardware suchen. Das Acer Swift X 16 setzt auf einen AMD-Unterbau, der bis hin zu einem AMD Ryzen 9 7940H der Phoenix-Generation reicht und somit eine schnelle, integrierte AMD Radeon RX 780M bietet. Auf Wunsch kann alternativ eine dedizierte GeForce-Grafiklösung konfiguriert werden, wobei es hier wahlweise eine GeForce RTX 2050 mit 6 GB Videospeicher (2023er-Refresh) oder eine GeForce RTX 4050 Laptop gibt. Technisch gesehen runden maximal 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCI-Express-SSD mit einer Kapazität von bis zu 2 TB das Hardware-Angebot ab.

Ein Highlight ist der Bildschirm. Wie der Name bereits andeutet, kommt der beim Acer Swift X 16 auf 16 Zoll und löst mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten und somit einer hohen 3,2K-Auflösung auf. Obendrein werden der DCI-P3-Farbraum zu 100 % abgedeckt, schnelle 120 Hz erreicht und Helligkeitswerte von bis zu 500 Nits geboten. Außerdem ist es DisplayHDR-TrueBlack-500-zertifiziert. Es ist ein hochwertiges OLED mit hervorragenden Kontrastwerten. Damit sollen selbst die anspruchsvollsten Nutzer bedient werden können.

Trotz der durchaus potenten und hitzigen Hardware kommt das neue Swift-Gerät auf eine Bauhöhe von nur 17,9 mm und stemmt etwa 1,9 kg auf die Waage. Möglich wird dies dank eines durchdachten Designs: Eine lange Aussparung an der Vorderseite sorgt für eine einfache Öffnung, Scharniere und Lüftungsöffnungen sind unter der Aluminiumoberfläche verborgen. Die Tastatur ist ebenfalls mit Lufteinlässen versehen, um die Wärme besser ableiten zu können. Acer setzt auf seine optimierte TwinAir-Kühlung mit schlanken Lüftern.

Auf Seiten der Anschlüsse gibt es zwei USB4-Typ-C-Anschlüsse, einmal HDMI 2.1, zwei USB-A-Schnittstellen und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Auch ein Kensington-Schloss und ein microSD-Kartenleser sind integriert. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth kommuniziert. Für Windows Hello stehen eine Infrarot-Webcam und ein dedizierter Fingerabdrucksensor bereit.

Das neue Acer Swift X 16 (SFX16-61G) wird voraussichtlich ab Juli zu einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 1.599 Euro verfügbar sein. Höher ausgestattete Modellvarianten kratzen allerdings schnell an der 2.000-Euro-Marke.