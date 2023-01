Werbung

Anlässlich der Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas hat ASUS das neue Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) vorgestellt. Das Notebook verfügt über einen Intel Core i9-13905H mit dem neuesten ASUS Supernova-System-on-Module-(SoM)-Design. Besagte Modul-Packaging-Technik führt laut Aussagen des Unternehmens zur Verringerung der Fläche des im Notebook integrierten Motherboards um insgesamt 38 %. Dadurch bleibt mehr Platz für die GPU-Leistungskomponenten, was zu höheren TDP-Werten führt und den Nutzern so mehr Stabilität und eine höhere GPU-Leistung bietet. Im Grunde packt man den Prozessor und den verlöteten Arbeitsspeicher enger zusammen und spart somit Platz.

Das Zenbook Pro 16X OLED setzt auf ein CNC gefrästes Gehäuse sowie auf eine Flüssigmetall-Wärmeleitpaste, die die Temperatur im Hochleistungsmodus um 7°C senkt und eine Gesamt-TDP von bis zu 155 W ermöglicht. Neben dem bereits erwähnten Supernova-SoM kommen eine NVIDIA GeForce-RTX-40-Series-Laptop-GPU und 32 GB LPDDR5X-DRAM zum Einsatz.

Das Zenbook Pro 16X OLED verfügt über einen 3,2K-120Hz-OLED-HDR-NanoEdge-Touchscreen im 16:10 Format. Der AAS-Ultra-Mechanismus (Active Aerodynamic System Ultra) hebt die neigbare Tastatur und gewährleistet eine verbesserte Systemkühlung. Darüber hinaus ermöglicht das ASUS Dial die Touch-Steuerung kreativer Parameter in Adobe und vielen weiteren Anwendungen.

Informationen zur unverbindlichen Preisempfehlung sowie einen möglichen Veröffentlichungstermin nannte der Hersteller bislang nicht.

Neben dem Zenbook Pro 16X OLED hat ASUS auf der CES noch diverse weitere Produkte vorgestellt. Eine komplette Übersicht aller Neuigkeiten rund um die Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas findet sich hier.