„Ein Buch der unbegrenzten Möglichkeiten“ – so titelt Lenovo die Ankündigung eines seiner neuen Produkt-Highlights, die man am Nachmittag deutscher Zeit im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas präsentiert hat. Dabei handelt es sich quasi im ein klassisches Clamshell-Ultrabook, bei dem anstatt der Tastatur ein zusätzlicher Touch-Bildschirm zum Einsatz kommt. Es ist quasi ein Gerät mit zwei zusammenklappbaren Displays.

Das soll vielseitige und völlig neue Möglichkeiten im Alltag eröffnen – egal ob beim Arbeiten, beim Lernen, beim Kreieren oder beim Unterhalten. So lässt sich zum Beispiel eine Webseite beim Surfen per einfacher 5-Finger-Bewegung auf beiden Vollbildschirmen betrachten, oder an zwei separaten Dateien gleichzeitig arbeiten. Ebenso kann auf dem Hauptbildschirm ein Video angesehen werden, während auf dem zweiten Display Notizen dazu gemacht werden können. Lenovo verspricht sich durch die neue Dual-Screen-Technologie vor allem bei der Produktivität Verbesserungen.

Das Lenovo Yoga Book 9i wird außerdem mit einem Folio-Ständer geliefert, was sogar eine abnehmbare Bluetooth-Tastatur umfasst. Dann hat man die beiden Bildschirme wie im wirklichen Multi-Monitor-Betrieb stets verfügbar.

Angetrieben wird das Doppeldisplay-Notebook natürlich von der neusten Generation der Intel-Core-Prozessoren, die erst in dieser Woche offiziell gemacht wurden. Das Gerät ist nach Intels Evo-Plattform zertifiziert und somit ein leistungsfähiges Ultrabook mit viel Leistung für den Alltag.

Konkret kommt je nach Ausstattung ein Intel Core i7-1355U oder Core i5-1335U der 15-W-Klasse zum Einsatz und damit waschechte Ultrabook-Prozessoren mit bis zu zwei Performance- und acht Effizienz-Kernen sowie einem Takt von bis zu 5,0. Für die Grafikbeschleunigung zeichnet sich im neuen Yoga Book die integrierte Intel Iris Xe Graphics mit 96 oder 80 Execution-Units verantwortlich. Dazu gibt es bis zu 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und Platz für eine schnelle M.2-SSD nach PCIe 4.0 mit einer Kapazität von 512 GB oder 1 TB.

Die beiden Displays kommen jeweils auf 13,3 Zoll, lösen mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auf und sind für die Finger- und Stift-Bedienung beide natürlich touchfähig. Außerdem wird der DCI-P3-Farbraum für Kreativanwender zu 100 % abgedeckt. Es sind hochwertige OLED-Panels mit Helligkeitswerten von über 400 Nits, hohen Kontrasten und starken Schwarzwerten.

Die Scharniere erlauben ein Umklappen um bis zu 360 °. Mit Strom versorgt wird das System über einen 80 Wh starken Akku, der Laufzeiten von bis zu 14 Stunden verspricht und sich schnellladen lässt.

Das alles bringt Lenovo in einem 299,1 x 203,9 x 15,95 mm schlanken Aluminiumgehäuse mit einem Gesamtgewicht von knapp unter 1,4 kg unter. Auf Seiten der Anschlüsse gibt es dreimal Thunderbolt 4, drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Zwei Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik, eine FHD-Webcam mit Infrarot-Technik und eine Schnellladefunktion per USB-C gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

Das neue Lenovo Yoga Book 9i wird voraussichtlich ab Juni zu einem Startpreis von rund 2.700 Euro nach Deutschland kommen.