Microsoft aktualisiert seine Surface-Laptop-Reihe mit neuen Laptop-5-Modellen, die lediglich mit einer Intel-CPU und Thunderbolt-4-Support erhältlich sind. Eine Variante mit AMD-Prozessoren gibt es hingegen nicht.

"Wir haben uns auf die Auslieferung von Intels 12. Generation konzentriert", sagt Pete Kyriacou, Vice President of Program Management bei Microsoft. "Wir sind großartige Partner von AMD, wir arbeiten weiterhin mit ihnen an Projekten, aber für Laptop 5 haben wir keine AMD-Modelle im Sortiment."

Wie beim letztjährigen Laptop-4-Line-up wird Microsoft auch beim Laptop 5 zwei Display-Konfigurationen anbieten. Neben dem 13,5 Zoll großen Bildschirm mit 2.256 x 1.504 Pixeln ist ebenfalls ein Modell mit einer Größe von 15 Zoll und einer Auflösung von 2.496 x 1.664 Pixeln verfügbar. Beide Displays unterstützen Dolby Vision IQ. Im Inneren des kleineren Modells findet sich ein Intel Core-i5-1235U-Prozessor. Der i7-1255U ist als optionales Upgrade erhältlich. Der größere 15-Zoll Surface Laptop 5 wird lediglich mit einem i7-1255U ausgeliefert. Außerdem ist Intels Iris Xe mit an Bord.

Die Speicheroptionen beginnen bei 256 GB und lassen sich auf bis zu 1 TB erweitern. Beim Arbeitsspeicher (LPDDR5X) geht es bei 8 GB los und das Ende ist bei 32 GB erreicht.

Wie beim Surface Pro 9 gibt es auch für den Laptop 5 in diesem Jahr eine neue Farboption. Die salbeigrüne Optik ähnelt dem Waldgrün des Surface Pro 9, ist aber heller. Zudem ist die genannte Farbe nur für die 13,5-Zoll-Modelle erhältlich. Der größere 15-Zoll-Surface-Laptop-5 kommt in einem matten Schwarz oder in der Platin-Alcantara-Option.

Microsoft wird die Surface-Laptop-5-Modelle ab dem 25. Oktober 2022 ausliefern. Die Preise beginnen bei 1.000 US-Dollar für das 13,5-Zoll-Modell und bei 1.300 US-Dollar für die 15-Zoll-Version.

Surface Studio 2 Plus

Des Weiteren hat Microsoft heute das Surface Studio 2 Plus vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Upgrade des Surface Studio 2, das vor vier Jahren erstmals veröffentlicht wurde.

Das Surface Studio 2 Plus wird mit dem Intel Core-i7-11370H-Prozessor der 11. Generation ausgeliefert. Besagter Chip ist bereits seit zwei Jahren auf dem Markt und sicherlich nicht die beste Wahl. Trotz der schwachen CPU hat sich Microsoft für ein aktuelleres Grafikkarten-Upgrade entschieden.

Das Surface Studio 2 Plus kommt mit NVIDIAs RTX 3060 Laptop-GPU und 6 GB VRAM. Zudem hat der Hersteller die Hauptplatine des Surface Studio 2 Plus neu gestaltet. Die RTX 3060 wird in einer Laptop-Konfiguration mit etwa 60 bis 70 W laufen. Zwar sollte die verbaute GPU das Spielen in 1080p ermöglichen, jedoch beabsichtigt Microsoft mit dem neuen Studio 2 Plus nicht zwingend Gamer anzusprechen.

Das Herzstück des neuen Surface Studio 2 Plus ist immer noch der gleiche 28 Zoll große PixelSense-Touchscreen mit einer Auflösung von 4.500 x 3.000 Pixeln inklusive Dolby Vision-Support. Zudem sind drei USB-C Thunderbolt 4-Anschlüsse vorhanden.

Das Surface Studio 2 Plus ist lediglich in einer Konfiguration erhältlich und bietet neben dem Intel Core i7-11370H insgesamt 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große SSD. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 4.299 US-Dollar beziehungsweise 4.499 US-Dollar, sofern ein Stift sowie eine Tastatur und Maus benötigt werden.