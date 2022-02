ROG XG Mobile: PCIe-Stecker hat offenbar Qualitätsprobleme

Zur CES im vergangenen Jahr kündigte ASUS das ROG Flow X13 als Gaming-Convertible an, welches mittels des ROG XG Mobile um eine externe GPU erweitert werden konnte. Das Konzept soll eine Flexibilität zwischen ultramobilem Notebook-Einsatz und ausreichender Spieleleistung ermöglichen.

ASUS verwendet für die Verbindung zwischen Notebook und externer GPU eine PCIe-3.0-Verbindung mit acht Lanes. Anstatt einer Thunderbolt-Verbindung, die mit 40 GBit/s (etwa 5 GB/s) arbeitet, setzt ASUS auf einen proprietären Stecker für die 7,877 GB/s. Dieser könnte nun zum Knackpunkt werden, denn es mehren sich die Berichte über Defekte in diesem Zusammenhang. An dieser verweisen wollen wir auf einen gut dokumentierten Fall, der allerdings schon aus dem Juni des vergangenen Jahre stammt. Im Rahmen des dazugehörigen Support-Threads meldeten sich noch weitere Nutzer – bis in den Dezember des vergangenen Jahres.

Häufig tritt der Defekt schon nach wenigen Tagen des Einsatz des ROG Flow X13 zusammen mit dem ROG XG Mobile auf. Nutzer schließen die eGPU häufig mindestens einmal am Tag an das Notebook an oder wollen es genauso häufig auch wieder davon trennen. Die Nutzer betonen einen sanften Umgang mit der Steckverbindung. Um diese zu sichern, sieht ASUS eine Arretierung vor, die gelöst werden muss. Diese sichert über zwei Metallstifte den Stecker ab, so dass dieser nicht versehentlich herausrutschen kann. Offenbar löst diese sich nicht immer korrekt und der Stecker hängt an mindestens einer Seite fest. Nur noch über gröbere Gewalt kann die Verbindung dann getrennt werden.

Dem Initiator des Threads im Support-Forum wurden beide Geräte (ROG Flow X13 und ROG XG Mobile) ersetzt, nur damit das gleiche Problem wenige Tage danach wieder auftritt. So berichten dies weitere Nutzer. Sogar nach dem ersten Einsatz gab es schon klemmende Stecker. Bisher konnten alle Defekte über den Support von ASUS zur Zufriedenheit der Kunden ausgeräumt werden. Der Zeitaufwand ist oftmals aber nicht unerheblich und hinzu kommt, dass teilweise wochenlang auf Ersatz gewartet werden muss.

Es zeigt sich also, dass solche Verbindung in der technischen Umsetzung offenbar nicht ganz einfach sind. Zwar hat sich ASUS eine Sicherung überlegt, diese aber funktioniert in einigen Fällen schon nach wenigen Zyklen nicht mehr korrekt. Je nach Ausstattungsvariante kostet die Kombination aus ROG Flow X13 und ROG XG Mobile 2.999 oder 3.599 Euro. Eine dann schnell defekte Verbindung der beiden Komponenten wird natürlich auch ebenso schnell zum Ärgernis des Nutzers. Die Anzahl der Defekte scheint aber noch im Rahmen zu sein bzw. ASUS zeigt sich immer bemüht schnell für Ersatz zu sorgen.

Zuletzt aktualisierte ASUS die zum ROG XG Mobile kompatible Hardware um das ROG Flow Z13. Die Modelle bieten die aktuelle Core-Prozessoren der 12. Generation von Intel (Alder Lake). Die ROG XG Mobile eGPU enthält nun auch eine AMD Radeon RX 6850M XT.