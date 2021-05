Drei Displayoptionen und mehr RGB für das neue Acer Predator Helios 500

Das Predator Helios 500 hat Acer im Rahmen seiner heutigen Digitalveranstaltung am Donnerstagnachmittag ebenfalls aktualisiert. Dieses wird fortan deutlich farbenfroher. So setzt man nicht mehr nur bei der Tastatur auf eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, sondern verbaut außerdem eine Ambient-Beleuchtung, die sich in einigen Leuchtstreifen an der Stirnseite und den Seiten des Laptops zeigen. Sie können über die PredatorSense-Software konfiguriert werden und lassen sich zum Beispiel auf das Abspielen der Musik oder auf die Umgebung in einem Spiel abstimmen.

Großen Wert hat man zudem auf das Display gelegt. Hier setzt Acer nämlich ein 17,3 Zoll großes 4K-Mini-LED-Panel mit 120 Hz und bis zu 1.000 Nits ein. Damit ist es HDR1000-spezifiziert und bietet insgesamt 500 lokale Dimming-Zonen, womit es der Qualität eines OLED-Panels schon sehr nahe kommen soll. Alternativ gibt es das neue Acer Predator Helios 500 aber auch mit 360 Hz schnellem Full-HD-Panel oder mit QHD-Bildschirm mit 165 Hz. Damit werden nahezu alle Anforderungsgebiete abgedeckt.

Unter der Haube gibt es die neuen Tiger-Lake-H-Prozessoren der 45-W-Klasse, die von Intel erst kürzlich vorgestellt wurden. Konkret sind Modelle bis hin zum Intel Core i7-11900H mit acht Kernen und offenem Multiplikator angedacht. Für die Spieleleistung zeichnet sich wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 3070 oder GeForce RTX 3080 mit 8 oder gar 16 GB an Videospeicher verantwortlich. Auf Seiten des Speichers sind bis zu 32 GB DDR4 und bis zu 2 TB große SSDs im RAID-Verbund einsetzbar.

Damit steht mehr als genügend Leistung selbst für die grafisch anspruchsvollsten Spieletitel zur Verfügung. Moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4 oder HDMI 2.1 und WiFi 6 mit Killer-Technik gehören ebenfalls zur Grundausstattung des Acer Predator Helios 500. Theoretisch ist sogar in integriertes 5G-Modem möglich.

Ab 2.499 Euro muss man dafür mindestens auf den Ladentisch legen. In der höchsten Ausstattungsstufe werden für das Acer Predator Helios 500 (PH517-52) aber auch weit über 4.500 Euro ausgerufen. Ab Mitte/Ende des dritten Quartals sollen die ersten Konfigurationen in Deutschland erhältlich sein.