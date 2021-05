Das Acer Swift X vereint Ryzen-CPU mit RTX-30-Grafik und dünnem Design

Schlanke Geräte mit einer hohen Performance und sogar einer dedizierten Grafiklösung sind derzeit voll im Trend. Das ermöglicht nicht nur ein flottes Arbeiten von unterwegs aus, sondern macht entsprechende Geräte auch zu echten Alleskönnern, denn nach Feierabend kann auf demselben Gerät das eine oder andere Videospiel problemlos gezockt oder das Gerät dank seiner kompakten Abmessungen und des vergleichsweise geringen Gewichts neben dem Fernseher auf dem Sofa eingesetzt werden.

Von Acer wird es dafür voraussichtlich ab Mitte des dritten Quartals das neue Acer Swift X (SFX14-41G) geben. Das gab der Hersteller vor wenigen Minuten im Rahmen seiner diesjährigen Global Press Conference, die natürlich rein digital abgehalten wurde, bekannt.

Als Unterbau dient dem kompakten Alleskönner nicht etwa Intels neue Tiger-Lake-H-Plattform, sondern die der Konkurrenz. Acer setzt auf die Ryzen-5- und Ryzen-7-Prozessoren der Zen-3-Generation alias Cezanne. Sie bieten je nach Modell zwischen sechs und acht Kerne und können auf einen bis zu 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher sowie auf zwei schnelle NVMe-SSDs mit jeweils maximal 1 TB Speicher zurückgreifen.

Für die Beschleunigung von professionellen Anwendungen oder für Spieler gibt es eine dedizierte Grafiklösung, die nicht nur die neue NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ti) umfasst, sondern auch die GeForce GTX 1650 im Basismodell bietet. Das ist vor allem im Falle der RTX-Lösung interessant, da auch Techniken wie DLSS unterstützt werden, die das mobile Gaming auf das nächste Level heben.

Das Display selbst misst 14 Zoll in seiner Diagonalen und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Damit die doch sehr potente Hardware auf solch engen Raum untergebracht werden kann, musste Acer die Kühlung überarbeiten. So setzt man auf ein Air-Inlet-Keyboard, womit die Hardware unter der Haube durch die Tastatur freier atmen kann, was die Frischluftzufuhr und den Austausch deutlich verbessern soll. Aber auch ein Lüfter mit 59 ultradünnen Vollmetallfächern und zwei dicke Kupfer-Heatpipes sorgen sich um den Abtransport der Abwärme. Hinzu kommt, dass Acer bei seinem neuen Swift X auf ein Aluminium-Gehäuse setzt, welches mit zur Kühlung beiträgt und das in insgesamt drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein wird: Silber, Pink und Grau. Die Bauhöhe kommt auf schlanke 17,9 mm, das Gewicht auf nur 1,39 kg.

Um auch den professionellen Content-Creator anzusprechen, deckt das 16:9-Display den sRGB-Farbraum zu 100 % ab und erweist sich mit 300 Nits als relativ hell. Bis zu 17 Stunden lang soll der integrierte 59-Wh-Akku durchhalten können, der natürlich auch über eine Schnellladefunktion aufgeladen werden kann.

Ab Sommer soll das neue Acer Swift X zu einem Preis ab 899 Euro erhältlich sein.