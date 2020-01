Schenker VIA 15: Ein Ultrabook mit Ryzen-Prozessor

Zur CES 2020 präsentiert Schenker mit dem VIA 15 erstmals seit über einer Dekade ein neues Notebook auf AMD-Basis. Das Modell wird auf einen Ryzen 5 3500U setzen, der mit vier Rechenkernen und einem maximalen Takt von 3,7 GHz daherkommt. Um die Grafik kümmert sich die integrierte Vega-8-GPU, die mit 1.200 MHz arbeitet.

Schenker nennt als Besonderheit die schlanke Bauform des VIA 15. Aufgrund der geringen TDP von nur 15 Watt des Prozessors, wird die Bauhöhe bei gerade einmal 16,8 mm liegen. Beim Bildschirm greift man auf ein mattes IPS-Panel mit 15,6 Zoll zurück. Die Auflösung wird mit FullHD angegeben.

Bei der weiteren Ausstattung nennt Schenker je nach Auswahl des Kunden bis zu 32 GB DDR4-Speicher, maximal zwei M.2-SSDs mit PCI-Express-Anbindung sowie einen Akku mit 91 Wh. Der Akku soll eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden bieten, womit Nutzer locker über den Tag kommen dürften.

Neben vier USB-Anschlüssen einschließlich eines Typ-C-Ports integriert der Hersteller auch einen Gigabit-Ethernet-Port, HDMI und einen microSD-Kartenleser. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählt eine Tastatur mit mehrstufig regelbarer, weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und eine Windows-Hello-kompatible Kamera.

Schenker gibt an, dass das VIA 15 ein Gewicht von rund 1,4 kg auf die Waage bringt und die Hardware in ein robustes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung unterbringt. Der Hersteller möchte das VIA 15 ab Mitte Januar ausliefern. Für die Basisversion mit AMDs Ryzen 5 3500U, 8 GB DDR4-RAM und einer 250 GB große Samsung SSD 860 EVO gibt der Hersteller einen Preis von rund 830 Euro an.

Bei unserem Termin mit Schenker werden wir noch die Frage klären, ob es das VIA 15 bald auch mit den neuen mobilen Ryzen-Prozessoren der 4000-Serie geben wird. Diese hatte AMD zur CES vorgestellt.