CES 2020: Die Highlights von ASUS im Video

Neben unseren bisherigen Berichterstattung in Form von Texten und Bildern haben wir auch wieder ein paar Videos auf der CES in petto. Unseren ersten Besuch mit der Videokamera haben wir dabei ASUS erstattet. Dort haben wir uns die neue VivoBook-S-Serie angeschaut. Der interessierte Käufer hat dabei die Wahl zwischen einem VivoBook S333 mit 13,3-Zoll-Bildschirm, dem S433 mit einem 14 Zoll großen Display und einem S533 mit 15,6-Zoll-Monitor.

Unter der Haube gibt es natürlich aktuellste Technik. Je nach Modell setzt ASUS auf einen Intel Core i7-1051U oder Core i5-1021U der Ice-Lake-Generation und stellt diesem bis zu 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie eine NVIDIA GeForce MX250 zur Seite. Auf Seiten des Massenspeichers kombiniert man stets eine SSD mit Intels Optane-Technik. Anschlusstechnisch stehen jeweils eine USB-3.1-Typ-A und -Typ-C-Buchse sowie zwei USB-2.0-Schnittstellen parat. Dazu gibt es einen microSD-Karten-Leser, einen 3,5-mm-Klinken-Combo-Jack und einmal HDMI. Das Vollmetallgehäuse, die Bauhöhen von 14,9 bis 16,1 mm und einem leichten Gewicht von nur 1,2 bis 1,8 kg

Wer auf der Suche nach einem Gaming-Notebook ist, dürfte sich das neue Zephyrus G14 genauer anschauen wollen. Das Modell von ASUS ist eines der ersten, welches auf die Renoir-APUs alias Ryzen-4000-Serie von AMD setzt. Hinsichtlich der Ausstattung packt das Zephyrus 14 so ziemlich alles zusammen, was aktuell in ein Notebook dieser Größe passt. Neben den Ryzen-4000-Prozessoren mit bis zu acht Kernen und der integrierten Vega-Grafikeinheit kann auch eine GeForce RTX 2060 verbaut werden.

Aus der Business-Serie entstammt das extrem dünne und kompakte ExpertBook B9. Vom kompakten Gehäuse, über die Wahl des Akkus bis hin zu den Ausstattungsmerkmalen wie den mobilen Core-Prozessoren der 10. Generation findet sich im ExpertBook B9 vieles, was ein solches Notebook zu einem Bürobegleiter macht.

ROG Z11 und ein um 11 Grad​ geneigtes Mainboard

Nach den Notebooks haben wir uns mit dem ROG Z11 auch ein neues Mini-ITX-Gehäuse von ASUS angeschaut. Bei diesem Gehäuse will ASUS ein paar Kniffe eingebaut haben, die wir so noch nicht gesehen haben. Im Video und der dazugehörigen News dazu etwas mehr.

Schlussendlich haben wir uns auch noch den ASUS PG32UQX angeschaut. Dieser zeichnet sich durch 3.840 x 2.160 Bildpunkte, eine flotte Wiederholfrequenz von 144 Hz, ein Mini-LED-Backlight und 1.152 Dimming-Zonen für das HDR aus.