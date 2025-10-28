News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#NVIDIA #ConnectX-9 #BlueField-4 #SuperNIC #Netzwerk #Netzwerkkarte #InfiniBand #Ethernet #HWLPro

Neue Netzwerkhardware

NVIDIA nennt Details zum ConnectX-9 und BlueField-4

Portrait des Authors


NVIDIA nennt Details zum ConnectX-9 und BlueField-4
0

Werbung

Auf der GTC in Washington hat NVIDIA zwei schon auf den Roadmaps befindliche Netzwerkkomponenten vorgestellt, welche zusammen mit der Vera-Rubin-Plattform im kommenden Jahr die KI-Plattformen beschleunigen sollen. In der aktuellen Blackwell-Plattform setzt NVIDIA unter anderem auf die BlueField-3-DPU mit bis zu 400 GBit/s sowie der ConnectX-8-Generation mit einer maximalen Bandbreite von 400 GBit/s für Ethernet und 800 GBit/s unter Verwendung von InfiniBand.

Der BlueField-4-Chip kombiniert die Grace-CPU mit dem ConnectX-9 SuperNIC und bietet bis zu 800 GBit/s an Durchsatz. Dadurch liefert der BlueField-4-Chip etwa die sechsfache Rechenleistung im Vergleich zum Vorgänger und ermöglicht es laut NVIDIA, deutlich größere KI-Workloads effizient zu verarbeiten. Die Plattform unterstützt native DOCA-Microservices für softwaredefinierte Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsfunktionen.

NVIDIA BlueField-DPUs entlasten den Host-Prozessor von Infrastrukturaufgaben, indem sie beispielsweise Paketverarbeitung, Verschlüsselung sowie Firewall-Aufgaben direkt auf dem DPU ausführen und dadurch die Effizienz und Sicherheit moderner Serverarchitekturen erhöhen. Bei 72, 144 und mehr KI-Beschleunigern in einem Rack mit der entsprechenden Scale-Up-Möglichkeit kommt der schnellen und effizienten Netzwerk-Anbindung eine immer größere Rolle zu.

NVIDIA AI Infra Summit 2025

Ebenfalls für die Vera-Rubin-Plattform vorgesehen ist der ConnectX-9 Spectrum-X SuperNIC. Mit dem neuesten Netzwerk-Chip verdoppelt NVIDIA den theoretisch möglichen Netzwerkdurchsatz von 800 GBit/s auf 1,6 TBit/s. Das Host-Interface verbleibt bei PCIe 6.0 mit 48 Lanes.

Sowohl der BlueField-4-Chip als auch der ConnectX-9 Spectrum-X SuperNIC skalieren damit mit der Verdopplung zahlreicher Interconnect-Komponenten der Vera-Rubin-Plattform. Dazu gehört der NVLink-6 und NVLink-7-Switch mit bis zu 3,6 TB/s pro GPU-Anbindung sowie den Spectrum-6-Switches mit optischen Verbindungen und kumuliert bis zu 102 TBit/s.

Die Hardware in Form der PCI-Express-Karten bzw. Module mit PCI-Express-Anbindung liegen für den ConnectX-9 Spectrum-X SuperNIC und die Netzwerk-Hardware auf Basis des BlueField-4-Chip auch nicht mehr im klassischen "Half Height, Half Length" (HHHL) und "Full Height, Half Length" (FHHL) Format vor, sondern verwenden ein NVIDIA-eigenes Format mit PCIe-Anbindung.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #NVIDIA
    #ConnectX-9
    #BlueField-4
    #SuperNIC
    #Netzwerk
    #Netzwerkkarte
    #InfiniBand
    #Ethernet
    #HWLPro
    KOMMENTARE (0)
    Back to top