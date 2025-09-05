Werbung

ASUS hat heute den neuesten Gaming-Router der Tochtermarke Republic of Gamers, kurz ROG, vorgestellt. Der ROG Strix GS-BE18000 soll besonders Gamern eine schnelle, wahlweise kabelgebundene oder kabellose Verbindung bieten. Der Router bietet bis zu 20 Gbit/s kabelgebundene Kapazität mit zwei dedizierten Gaming-Ports und Tri-Band-WLAN 7 mit einer Durchsatzrate von bis zu 18.000 Mbit/s mit verbesserten 320-MHz-Kanälen. Das Gerät unterstützt Tri-Band-Multi-Link-Operation und 4K-QAM-Modulation. Hinzu kommt ein einen 2,5G-WAN-Port.

Für eine maximale Abdeckung von bis zu 300 Quadratmetern sollen acht interne Antennen mit sechs Kupferrohren und unabhängigen FEMs sorgen. Dadurch sollen Funklöcher vermieden und ein nahtloses Spielerlebnis im gesamten Haus gewährleistet werden. Der ROG Strix GS-BE18000 wurde mit einer 2,0-GHz-Quad-Core-CPU mit robuster Kühlung ausgestattet, um einen reibungslosen Betrieb unter hoher Last zu garantieren.

Der Gaming-Router priorisiert den Gaming-Datenverkehr von verbundenen Geräten automatisch über die beiden dedizierten 2,5-G-Gaming-Ports. Hierfür ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Der ROG Strix GS-BE18000 nutzt die Smart Home Master-Technologie und praktische SSIDs, um eine Spielbeschleunigung für mehrere Gaming-Geräte mit nur einem Tastendruck zu ermöglichen. Darüber hinaus verfügt der Router über Aura RGB-Beleuchtung in Form eines ROG-Logos.

Der ROG Strix GS-BE18000 ist zusätzlich zum Einsatz im Bereich Gaming auch für eine vereinfachte Netzwerkverwaltung für Smart Homes gedacht. Die Smart Home Master-Technologie von ASUS ermöglicht sofortige Verbindungen mit SSIDs, was eine bessere WiFi 7-Kompatibilität, eine effiziente Netzwerkverwaltung und einen verbesserten Schutz von Smart Home-IoT-Geräten ermöglichen soll. Das MLO-Netzwerk ermöglicht Benutzern die nahtlose Verbindung von MLO-fähigen Geräten mit einer dedizierten SSID, was die Einrichtung und Verwaltung vereinfacht. Die VPN-Unterstützung soll regionalen Gaming- und Streaming-Einschränkungen vorbeugen. Für ein ausreichendes Maß an Sicherheit bietet der ROG Strix GS-BE18000 kommerzielle Triple-Level-Netzwerksicherheit mit AiProtection Pro, One-Tap-Sicherheitsscan und Safe Browsing. Er ist im ASUS-Webshop für 460,95 Euro verfügbar. Aktuell ist das Gerät dort 25 Prozent reduziert.