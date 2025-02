Werbung

QNAP hat mit dem QDA-UMP4A einen neuen Adapter vorgestellt, der die Nutzung von M.2-PCIe-NVMe-SSDs in 2,5-Zoll-U.2-NVMe-Laufwerksschächten von QNAP-NAS-Systemen ermöglicht. Der Adapter wurde für Anwender entwickelt, die flexible Speicherlösungen benötigen, insbesondere in datenintensiven Anwendungen und Multimedia-Workloads.

Der QDA-UMP4A ist 7 mm hoch und passt in herkömmliche 2,5-Zoll-U.2-Laufwerksschächte von NAS-Geräten. Er benötigt keine zusätzlichen Treiber oder Software, was die Installation erleichtern soll. Durch die Kompatibilität mit verschiedenen M.2-Formfaktoren (2280, 2260, 2242, 2230) erweitert der Adapter die Auswahl an verfügbaren SSDs, da M.2-Modelle in der Regel günstiger und breiter verfügbar sind als klassische U.2-SSDs.

Ein weiterer Vorteil ist die Hot-Swap-Funktionalität, die den Austausch von M.2-SSDs im laufenden Betrieb ermöglicht, um Systemausfälle zu minimieren - allerdings ist diese Funktion nicht mit allen QNAP-NAS-Modellen kompatibel. Damit die SSDs bei intensiver Nutzung nicht überhitzen, ist der Adapter zusätzlich mit einem Kühlkörper und einer Wärmeleitpad-Lösung ausgestattet, die eine konstante Leistung sicherstellen sollen.

Angaben zu Preis oder Verfügbarkeit hat QNAP bisher nicht gemacht.