Werbung

Im Rahmen eines Lesertests suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandneuen NAS-System von QNAP mit passenden Festplatten von Toshiba gehörig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum anfertigen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende dann wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden von QNAP hierfür drei Exemplare der QNAP TS-432X-4G, welche man erst im Juli offiziell zu einem Preis ab etwa 700 Euro in den Handel entließ. Das 4-Bay-NAS wird von einem Alpine AL524 von Annapurna Labs befeuert, welcher über vier Kerne verfügt. Dazu gibt es 4 GB an DDR4-Arbeitsspeicher im SODIMM-Format sowie natürlich Platz für bis zu vier 3,5-Zoll-Laufwerke, die sich in verschiedenen RAID-Modi zusammenschalten lassen oder mittels Adapter kleinere 2,5-Zoll-Geräte aufnehmen.

Die Verbindung ins heimische Netzwerk ist über zwei 2,5-GBit/s-Schnittstellen oder sogar einen 10-Gigabit-Ethernet-Port samt SFP+ möglich, womit besonders hohe Bandbreiten versprochen werden. Zusätzlich können über einen PCIe-3.0-Slot Erweiterungskarten installiert werden, um zusätzliche Schnittstellen realisieren zu können.

Das QNAP TS-432X ist speziell für Heimbüros und KMUs entwickelt worden und zeichnet sich somit durch seine hohe Leistung und Vielseitigkeit aus, um die geräteübergreifende Datensicherheit und Dateiverwaltung zu optimieren und gleichzeitig die Datenspeicherung, -suche und -freigabe vereinfachen zu können. Außerdem können regelmäßig NAS-Snapshots erstellt und Fernsicherungen auf dem unveränderlichen myQNAPcloud Storage durchgeführt werden, um für eine Notfallwiederherstellung vorbereitet zu sein und Bedrohungen durch Ransomware zu reduzieren.

Das QNAP TS-432X unterstützt zudem VPN- und Firewall-Sicherheitsfunktionen zur Verbesserung des Daten- und Systemschutzes. Über das integrierte App Center stehen weitere Anwendungen zur Verfügung, die bei Bedarf installiert werden können. Als Betriebssystem kommt das hauseigene QTS 4/5 mit den üblichen NAS-Features zum Einsatz. Im QNAP-Webshop ist das TS-432X-4G zu einem Preis von 712,81 Euro zu haben.

Massig Speicher gibt es obendrauf

Damit die Lesertester sofort loslegen können, gibt es von Toshiba verschiedene Konfigurationen der Toshiba N300 mit dazu. Diese wird es ab November mit verbesserten Spezifikationen geben. Unsere Leser sind hier also die ersten überhaupt, die diese exklusiv testen können.

Die neue Toshiba N300 wurde speziell für den Betrieb in NAS-Systemen entwickelt und verspricht somit eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine hohe Effizienz und ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dazu gehörigen eine Reihe von zusätzlichen NAS-Features, wie beispielsweise integrierte Rotationsschwingungs-Sensoren, um selbst geringste Stöße und Rotationsschwingungen dämpfen zu können.

Der Hersteller verspricht einen geringen Geräuschpegel von nur 20 dB(A) im Leerlauf. Außerdem sorgt eine optimierte Cache-Zuweisung für höhe Lese- und Schreibraten. Je nach Kapazitätsgröße sind hier Transferraten von bis zu 281 MB/s möglich. Die Toshiba N300 wird in zehn verschiedenen Größen von 4 TB bis 18 TB angeboten.

Unsere Tester erhalten viermal 4 TB, viermal 8 TB und viermal 10 TB, wobei das Los bei der Auswahl entscheiden wird, welche der Paketgrößen sie erhalten werden.

Toshiba N300 Retail Part Number Bulk Part Number Kapazität HDWG71AEZSTA MN10ADA10TS

10 TB HDWG780EZSTA MN10ADA800S 8 TB HDWG740EZSTC MN10ADA400ES 4 TB

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 15. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit QNAP und Toshiba!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. September 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. September 2024

Testzeitraum bis 20. Oktober 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von QNAP und Toshiba sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum