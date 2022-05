Deutsche Glasfaser: Mehr als 30 Prozent der Kunden nutzen eigenen Router

Bereits im Jahr 2019 berichtete Hardwareluxx darüber, wie kompliziert, bzw. unkompliziert ein Wechsel des Kabelrouters ist, wenn man in Deutschland vom Router-Freiheitsgesetz Gebrauch machen möchte. Das Gesetz ist seit dem 1. August 2016 gültig. Laut Berechnungen von Branchenexperten im Jahr 2017 nutzten insgesamt rund 23 % der Kabelnetz-Kunden einen eigenen Router. Im Laufe der Zeit versuchten die Interprovider immer mal wieder das Gesetz zu kippen - ohne Erfolg.

Unter anderem wünschte sich die Telekom zu Weihnachten 2019 den Routerzwang zurück. Als Argument für die Abschaffung wird in der Regel immer die geringe Anzahl an Kunden genannt, die auf einen eigenen Router setzen. Allerdings sind das gar nicht so wenig, wie jetzt unter anderem aktuelle Zahlen der Deutschen Glasfaser zeigen.

Wie das Unternehmen den Kollegen von Golem mitteilte, haben sich rund 30 % der Kunden für einen eigenen Router entschieden und setzen nicht auf das Mietgerät der Deutschen Glasfaser. Besonders brisant dabei ist allerdings, dass der Provider standardmäßig einen aktiven Medienkonverter (ONT) verbaut, was jedoch illegal und ein Verstoß gegen deutsches Recht ist. Laut Gesetz ist nur die Verwendung von passiven Netzabschlusspunkten erlaubt. Möchten Kunden jetzt ihr Recht auf die freie Routerwahl in Anspruch nehmen, verlangt der Anbieter satte 60 Euro an Servicegebühren für den Rückbau des illegal installierten Konverters.

Des Weiteren scheint der Prozess nicht reibungslos zu funktionieren und es entsteht der Eindruck, dass man den Kunden hier absichtlich Steine in den Weg legen will. Nichtsdestotrotz haben sich über 30 % der Nutzer für einen eigenen Router entschieden. Dies bestätigt eindeutig, dass Menschen vom Router-Freiheitsgesetz Gebrauch machen, selbst wenn dies mit einem Mehraufwand und bürokratischen Hürden verbunden ist.