Lesertest: Das sind die Tester der Seagate IronWolf und des QNAP-NAS!

Vor etwa zwei Wochen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Seagate und QNAP zu bewerben. Gesucht wurden insgesamt drei Tester, die je zwei IronWolf-Festplatten mit jeweils 8 TB Speicher bei sich zu Hause in einem QNAP-NAS auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden den drei Testern ein NAS-System TS-253 von QNAP sowie jeweils zwei IronWolf-Festplatten von Seagate. Letztere stellen jeweils 8-TB-Speicherplatz bereit, sind speziell für den Dauerbetrieb entwickelt worden und damit perfekt für den Einsatz in einem NAS-System geeignet. Die 3,5-Zoll-Modelle setzen auf jeweils sechs Plattern, die mit schnellen 7.200 U/min arbeiten, und verfügen über einen 256 MB großen Cache-Speicher. So werden Datenübertragungsraten von bis zu 210 MB pro Sekunde erreicht.

Angeschlossen werden sie natürlich per SATA III. Seagate verspricht eine sparsame Leistungsaufnahme von rund 7,6 bis 8,8 W und gewährt drei Jahre Garantie. Natürlich unterstützen die Laufwerke das IronWolf Health Management, worüber in kompatiblen NAS-Geräten alle wichtigen Systemparameter ausgelesen werden können, um einem etwaigen Ausfall und dem damit verbundenen Datenverlust vorzubeugen.

Rund 210 Euro werden derzeit für ein Exemplar der Seagate IronWolf NAS HDD mit 8 TB im freien Handel ausgerufen. Unsere Tester bekommen gleich zwei davon kostenlos für ihre Tests zur Verfügung gestellt.

Preise und Verfügbarkeit Seagate IronWolf NAS HDD 8TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 199,00 EUR Zeigen >>

Das NAS-System als Test-Grundlage

Getestet werden sollen die beiden Festplatten in einem QNAP TS-253D-4G. Das NAS-System wird von einem Intel Celeron J4125 mit vier bis zu 2,7 GHz schnellen CPU-Cores befeuert und kann auf einen 4 GB großen Arbeitsspeicher zurückgreifen, der sich dank handelsüblicher SODIMM-Speicherbänke später sogar aufrüsten lässt. Ins Netzwerk integriert werden kann das NAS samt Link Aggregation über zwei 2,5-GbE-LAN-Anschlüsse. Insgesamt können zwei Laufwerke mit 2,5 oder eben 3,5 Zoll eingebaut werden – eine Erweiterungskarte über PCIe-Gen2-x4 ist ebenfalls möglich, womit sich beispielsweise zusätzlicher Cache-Speicher oder eine schnelle 10-GbE-Schnittstelle nachrüsten lassen.

Neben den beiden LAN-Schnittstellen bietet das QNAP-NAS drei USB-2.0-Schnittstellen und zwei -3.2-Gen1-Ports, worüber sich externe Speichermedien oder Drucker über das Netzwerk verfügbar machen lassen. Als waschechtes Multimedia-NAS steht aber auch ein HDMI-Port zum Anschluss an den Fernseher bereit. Passend dazu ist eine Infrarot-Schnittstelle für die Nutzung einer Fernbedienung mit dabei. Die integrierte Intel UHD Graphics 600 beschleunigt H.265-Material beim De- und Enkodieren hardwareseitig.

Gekühlt werden alle Komponenten über einen 70-mm-Lüfter, der mit 17 dB(A) besonders leise agieren soll. Die Leistungsaufnahme wird von QNAP mit knapp über 8 bis fast 12,5 W angegeben. Versorgt wird das System über ein externes 65-W-Netzteil. Diese Werte gilt es von den Testern ebenfalls zu überprüfen. Die Abmessungen des NAS-Systems belaufen sich auf 168 x 105 x 226 mm.

Rund 435 Euro werden für das QNAP TS-253D derzeit ausgerufen. Das Testpaket hat somit einen Gesamtwert von etwa 855 Euro. Drei Leser dürfen das Paket nun kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "MadCat69", "Locras" und "mbrhwl" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürzer per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, Ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzwerk-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Februar 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Februar 2021

Testzeitraum bis 4. April 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Seagate und QNAP sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum